3 قتلى جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة قتلى وجريح جراء قصف إسرائيلي على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم على مجزرة ارتكبها إسرائيل ليلا استشهد بنتيجتها ثلاثة من أبناء المدينة وجرح آخر.
وأشارت الوكالة إلى أن "طائرات حربية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته، فهرعت إلى المكان فرق الإسعاف من الدفاع المدني والصليب الأحمر وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين شابين وزوجة بالإضافة إلى جريح.
وحسب الوكالة، "كان أحد القتلى حضر إلى لبنان منذ أيام من استراليا حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته ومغادرة لبنان والاستقرار في استراليا".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN27122023000110011019ID1107661121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.