3 قتلى جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة قتلى وجريح جراء قصف إسرائيلي على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم على مجزرة ارتكبها إسرائيل ليلا استشهد بنتيجتها ثلاثة من أبناء المدينة وجرح آخر.

وأشارت الوكالة إلى أن "طائرات حربية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته، فهرعت إلى المكان فرق الإسعاف من الدفاع المدني والصليب الأحمر وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين شابين وزوجة بالإضافة إلى جريح.

وحسب الوكالة، "كان أحد القتلى حضر إلى لبنان منذ أيام من استراليا حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته ومغادرة لبنان والاستقرار في استراليا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز