الإمارات تدعم متضرري الفيضانات في سيشل بإمدادات غذائية عاجلة

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات إلى جمهورية سيشل تحمل 50 طناً من الإمدادات الغذائية؛ لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لإغاثة الآلاف من الأسر المتضررة جراء الفيضانات الجارفة التي ضربت سيشل مؤخراً ونتجت عنها أضرار جسيمة في العديد من المناطق، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الإنسانية الإماراتية.

وقال سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية: "تعمل الاستجابة الإنسانية الإماراتية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بكل جهد لمواصلة تقديم الدعم الإنساني الهادف إلى التخفيف من وطأة الأزمات والكوارث الإنسانية والطبيعة التي شهدتها العديد من دول العالم مؤخراً جراء التغير المناخي، سواء كانت موجات من الجفاف أو الفيضانات أو الزلازل، وذلك من خلال توفير الغذاء والدواء والمواد الإغاثية المختلفة وفق معطيات كل أزمة إنسانية".

وأضاف سعادته أنّ إرسال هذه المساعدات يأتي تجسيداً للعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ولالتزام دولة الإمارات بمسؤوليتها الإنسانية، وانطلاقاً من دورها الرائد في مد يد العون للدول التي تعاني من ظروف فرضتها عليها الكوارث الطبيعية، والمساهمة في التخفيف من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها العديد من دول العالم.

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