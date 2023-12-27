بيع قطعة أرض في دبي بـ 600 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم صفقة مبايعة بقيمة 600 مليون درهم لقطعة أرض في منطقة زعبيل الثانية.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت مساحة الأرض 138465 قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم المربع الواحد إلى 4333 درهم.
وبلغت التصرفات العقارية في دبي منذ الصباح 1,14 مليار درهم عبر 134 صفقة.
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