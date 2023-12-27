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بيع قطعة أرض في دبي بـ 600 مليون درهم

12/27/2023 5:26:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري في دبي اليوم صفقة مبايعة بقيمة 600 مليون درهم لقطعة أرض في منطقة زعبيل الثانية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت مساحة الأرض 138465 قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم المربع الواحد إلى 4333 درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دبي منذ الصباح 1,14 مليار درهم عبر 134 صفقة.

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