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المنتخب السعودي يبدأ الأحد القادم معسكره في قطر استعدادا لكأس آسيا

12/27/2023 5:26:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأحد القادم معسكره في منتجع "سيلين" في قطر حتى يوم 11 يناير القادم، استعداداً لمباريات كأس أمم آسيا 2024 في الدوحة.

وسيتخلل المعسكر خوض المنتخب السعودي ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام لبنان يوم 4 يناير القادم، والثانية ضد فلسطين يوم 9 من ذات الشهر ، ويختتم مبارياته الودية أمام هونج كونج يوم 10.

وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يعلن المدرب مانشيني قائمة لاعبي "الأخضر" خلال الأسبوع الحالي، ويطمح مدرب المنتخب السعودي في المنافسة على لقب كأس أمم آسيا.

ويستهل "الأخضر" مبارياته، ضمن المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا، بمواجهة عمان يوم 16 يناير، القادم ثم يلاقي قيرغزستان يوم 21 من الشهر نفسه،

ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة تايلاند.

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