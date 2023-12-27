3 صفقات كبيرة على 3 أسهم بسوق دبي بـ87.2 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم كل من «سلامة» و«تكافل الإمارات» و«شعاع كابيتال» بقيمة إجمالية 87.2 مليون درهم، بتداول 175.4 مليون سهم.

وشهدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» صفقة كبيرة بقيمة 67.4 مليون درهم، بتداول 124.8 مليون سهم، بسعر 0.540 درهم للسهم الواحد.

وسجل «تكافل الإمارات» صفقة كبيرة بنحو 18.5 مليون درهم، بتداول 44.2 مليون سهم، بسعر 0.419 درهم للسهم الواحد.

وسجلت «شعاع كابيتال» أيضا صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 1.26 مليون درهم، تشمل 6.3 مليون سهم، بسعر 0.200 درهم للسهم.

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