3 صفقات كبيرة على 3 أسهم بسوق دبي بـ87.2 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم كل من «سلامة» و«تكافل الإمارات» و«شعاع كابيتال» بقيمة إجمالية 87.2 مليون درهم، بتداول 175.4 مليون سهم.
وشهدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» صفقة كبيرة بقيمة 67.4 مليون درهم، بتداول 124.8 مليون سهم، بسعر 0.540 درهم للسهم الواحد.
وسجل «تكافل الإمارات» صفقة كبيرة بنحو 18.5 مليون درهم، بتداول 44.2 مليون سهم، بسعر 0.419 درهم للسهم الواحد.
وسجلت «شعاع كابيتال» أيضا صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 1.26 مليون درهم، تشمل 6.3 مليون سهم، بسعر 0.200 درهم للسهم.
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