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«طرق دبي» تعلن خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات رأس السنة

12/27/2023 5:26:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثلة بمديرها التنفيذي عبد الله يوسف آل علي، خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وتشمل الخطة مواقيت إغلاق بعض الطرق، وذلك للسماح لأكبر عدد من أفراد الجمهور الوصول إلى مناطق فعاليات الاحتفال بسهولة وسرعة وسلامة.

وفيما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:


إغلاق شارع الأصايل من الساعة الرابعة عصراً.

شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الساعة الرابعة عصراً.

شارع برج خليفة الساعة الرابعة عصراً.

شارع المركز المالي السفلي الرابعة عصراً.

شارع الصكوك ابتداء من الثامنة مساء.

شارع المركز المالي العلوي بدءاً من الساعة التاسعة مساء.

إغلاق محطة مترو برج خليفة الساعة الخامسة مساء.

كما سيتم تشغيل ترام دبي من التاسعة صباحاً ولغاية يوم الثلاثاء المقبل 2 يناير لمدة أربعين ساعة متواصلة، وتشغيل مترو دبي من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الاثنين المقبل منتصف الليل.

للاطلاع على الخطة المرورية بشكل كامل بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

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