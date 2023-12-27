دبلوماسي إسرائيلي سابق:“مصالح شخصية” لنتنياهو في حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-قال دانييل ليفي، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن نهاية الهجمات على غزة“ستكون بداية الفترة السياسية الأصعب” بالنسبة لبنيامين نتنياهو، متهمًا الأخير بأن لديه“مصالح شخصية” في قطاع غزة.

وفي حديث لمراسل الأناضول في العاصمة البريطانية لندن، انتقد المفاوض الإسرائيلي السابق ليفي الهجمات الإسرائيلية على غزة والدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، مشككًا بالأهداف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة.

وشدد ليفي على وجود“مصالح شخصية” لنتنياهو وراء عدم إنهاء الهجمات على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع“وصل إلى مستويات خطيرة”.

ومنذ بدء الحرب على غزة عقب هجوم شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة، يتعرض نتنياهو وحكومته لانتقادات لاذعة بالداخل الإسرائيلي، كما تتعالى الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة التي فشلت في حماية مواطنيها، وفق قولهم.

ووفق مراقبين، فإن نتنياهو يرغب أيضا في إطالة أمد الحرب هربا من محاكمته بتهم فساد يواجهها منذ سنوات، بحجة الانشغال بالحرب.

وأمام إخفاق حكومة نتنياهو بحماية أمن الإسرائيليين خلال عملية تسلل مقاتلي حماس إلى مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت استطلاعات الرأي عزوف شعبه عن إعادة انتخابه، وميلهم لمحاسبته سياسيًا على فشله في صناديق الاقتراع.

وقال ليفي:“لا أجد كلمات مناسبة تعبر عن فداحة الوضع في القطاع. وفق ما تقوله المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من نصف مليون شخص معرضون لخطر الجوع”.

والاثنين، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة له عبر منصة“إكس”، إن عشرات آلاف النازحين في مشافي قطاع غزة، يواجهون“خطر الجوع” الذي وصل إلى“أبعاد مخيفة”، بعد ثلاثة أيام من زيارة له لـ4 مشافي في القطاع بما فيها مستشفى الشفاء، برفقة مسؤولين أممين آخرين.

قصف عشوائي

وحول القصف الإسرائيلي وما يتسبب فيه من خسائر بشرية ومادية، ذكر ليفي في حديثه للأناضول أن إسرائيل“نفذت عمليات قصف جوي ومدفعي ضد غزة، بشكل عشوائي ودون التمييز بين الجماعات المسلحة والمدنيين”، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار ليفي إلى أن“تلك الهجمات تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص، في ظل عدم وجود أرقام واضحة حول عدد المدنيين الذين لا يزالون تحت الأنقاض”.

ولفت ليفي إلى أن“أكثر من 8 آلاف طفل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن آثار الكارثة الإنسانية الحاصلة في غزة واضحة للعيان”.

وأشار ليفي إلى أن سكان غزة يفتقرون إلى المأوى والمياه النظيفة والظروف الصحية المناسبة والأدوية والغذاء خلال فصل الشتاء.

وزاد:“ومع ذلك، وعلى الرغم من كل ما حصل، فإن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع أي تحرك سريع في الأمم المتحدة لوضع حد لهذا الوضع”.

ومضى قائلا:“يجب أن نكون واضحين للغاية. إننا لا نستطيع معالجة هذه الكارثة الإنسانية ما لم تصمت المدافع”.

خسائر فادحة

وردا على سؤال حول“متى سوف تنهي إسرائيل هجماتها على غزة؟”، قال المفاوض الإسرائيلي السابق:“ليس لدي إجابة على هذا السؤال”.

وأردف المفاوض:“هناك ضغط داخلي على إسرائيل محدود، ويأتي جزئيا من عائلات المحتجزين في غزة، الذين يعتقدون أن استمرار العملية لن يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن”.

وتابع ليفي:“لقد مني الجانب الإسرائيلي بخسائر فادحة، لكن المجتمع الدولي لم يضغط حتى الآن من أجل وقف هذه الخسائر. وأود أن أذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة وتقدم الدعم السياسي والدبلوماسي لتل أبيب”.

وأعرب ليفي عن أمله في ألا يستمر الوضع في المنطقة كما هو الآن خلال العام 2024′′.

وقف الهجمات

ونوه دانييل ليفي إلى عدم وجود ضغوط كافية على نتنياهو لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتابع:“يجب ألا ننسى أن نهاية هذه الحرب ستكون بداية الفترة السياسية الأصعب بالنسبة لنتنياهو”.

وختم بالقول إن“المصالح الشخصية تعتبر المحرك الأبرز لنتنياهو في عدم إنهاء هذه الحرب”.

ومنذ بدء الحرب على غزة عقب هجوم شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض نتنياهو وحكومته لانتقادات لاذعة في الداخل الإسرائيلي، كما تتعالى الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة التي فشلت في حماية مواطنيها، وفق قولهم.

والاثنين قال نتنياهو في اجتماع لحزبه“الليكود”، إن“الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 قتيلا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.