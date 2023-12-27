الرئيس الكوبي: إسرائيل دولة إرهابية وممارساتها في غزة إذلال للبشرية

MENAFN - Palestine News Network ) هاڤانا/PNN - اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة إرهابية، وتهدف إلى إذلال البشرية جمعاء.

وكتب كانيل عبر منصة "إكس": "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إذلال للبشرية جمعاء، إلى متى سيستمر هذا الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟".

وأضاف: "لن تكون كوبا أبدا ممن يغضون الطرف عن هذه الجرائم، ستستمر بالدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بأعلى صوتها".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوبي من أشد المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وقد سار الشهر الماضي في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييدا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم الخميس.

ويأتي تصريحات كانيل على وقع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.



