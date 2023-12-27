الرد الإيراني المتوقع!

MENAFN - Amman Net) تواجه إيران دائما معضلة حقيقية حين يتعلق الأمر بالرد على الهجمات العدائية الإسرائيلية أو الأمريكية، ولا سيما تلك التي تستهدف أصولها في سوريا أو لبنان؛ ودائما يتوقع المراقبون أن يكون الرد من قبل "حزب الله". لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ حيث تعتبر إسرائيل أن أي تصعيد من قبل "حزب الله" يمكن أن يدفع الأمور نحو حافة المواجهة المفتوحة،

خصوصا وأن الإسرائيليين يعتقدون أن رد فعل الحزب قد يوفر ذريعة للقضاء على التهديد في المناطق الشمالية في ظل وجود الدعم الأمريكي.

من جهة أخرى، تشكل استجابة وكلاء إيران الإقليميين تأثيرا لافتا على معادلة السلامة الإقليمية؛ إذ يمثل الحوثيون وبعض الميلشيات في العراق وسوريا خطرا لا يمكن استبعاده، ورد فعلهم قد يكون عدوانيا؛ إلا أن المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية تعتقد أن رد الوكلاء من خلال صاروخ أو مهاجمة مصالح إسرائيلية في البحر الأحمر أو مهاجمة القواعد الأمريكية لا يتناسب مع حجم الحدث.

ولذلك نجد أن سياسة إيران في التعامل مع الهجمات على مصالحها تتجه نحو الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية وعدم تعرضها لمواجهة لا تستطيع حاليا التعامل معها؛ لأنها لا تريد أن تخسر مكانتها كمحرك لعدم الاستقرار في المنطقة دون تحمل كلف ذلك. وبخصوص حادثة اغتيال رضا موسوي القيادي اللوجستي المهم في عمليات الحرس الثوري الخارجية؛ سيدرس الإيرانيون فكرة اغتيال مسؤول إسرائيلي في الخارج ردا على ذلك، وهو رد فعل يتناسب مع التفكير الإيراني؛ لكنه خيار صعب وليس مستحيلا.

*مدير عام مركز ستراتجيكس