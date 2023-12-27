عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستعمرين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم أداء طقوس تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين.
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