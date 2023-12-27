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الصفدي: مجلس النواب سيدرس ملف الإعفاءات الطبية

12/27/2023 5:14:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بتشكيل لجنة مختصة للنظر في ملف الإعفاءات الطبية الصادرة عن الحكومة.

وقال الصفدي ردا على مطالبات النواب بفتح ملف الإعفاءات الطبية وزيادة الإعفاءات الممنوحة للمواطنين، إن المجلس سيدرس الملف من خلال اللجنة المختصة ودعوة وزارة الصحة للنظر بالملف.

وكانت مطالبات نيابية بعدم تقنين منح الإعفاءات الطبية والتوسع بمنحها للأشخاص الذين هم بحاجتها.

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