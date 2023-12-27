الصفدي: مجلس النواب سيدرس ملف الإعفاءات الطبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بتشكيل لجنة مختصة للنظر في ملف الإعفاءات الطبية الصادرة عن الحكومة.
وقال الصفدي ردا على مطالبات النواب بفتح ملف الإعفاءات الطبية وزيادة الإعفاءات الممنوحة للمواطنين، إن المجلس سيدرس الملف من خلال اللجنة المختصة ودعوة وزارة الصحة للنظر بالملف.
وكانت مطالبات نيابية بعدم تقنين منح الإعفاءات الطبية والتوسع بمنحها للأشخاص الذين هم بحاجتها.
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