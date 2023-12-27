ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل في مصر - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاشت مدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية شمال مصر، ليلة حزينة، بعد العثور على 6 أشخاص من أسرة واحدة جثثا داخل منزلهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المصرية على الفور إلى المنزل، وتبيّن العثور على جثامين الزوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات متوفين داخل المنزل.



وتبيّن من التحريات الأولية أن سبب الوفاة إختناقهم جميعا بعد تسرّب الغاز داخل المنزل، وأنه لا توجد على الجثامين أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف.









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