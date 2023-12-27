ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل في مصر - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاشت مدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية شمال مصر، ليلة حزينة، بعد العثور على 6 أشخاص من أسرة واحدة جثثا داخل منزلهم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية المصرية على الفور إلى المنزل، وتبيّن العثور على جثامين الزوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات متوفين داخل المنزل.
وتبيّن من التحريات الأولية أن سبب الوفاة إختناقهم جميعا بعد تسرّب الغاز داخل المنزل، وأنه لا توجد على الجثامين أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف.
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