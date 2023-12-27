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حماس: اغتيالات الاحتلال في مخيم نور شمس لن ترهب شعبنا

12/27/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار بمخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب الشعب الفلسطيني أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه.


ودعت حماس في تصريح لها، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.


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