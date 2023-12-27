حماس: اغتيالات الاحتلال في مخيم نور شمس لن ترهب شعبنا

ودعت حماس في تصريح لها، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

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