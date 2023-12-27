حماس: اغتيالات الاحتلال في مخيم نور شمس لن ترهب شعبنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، إن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار بمخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب الشعب الفلسطيني أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه.
ودعت حماس في تصريح لها، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.
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