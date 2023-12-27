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التربية النيابية تطالب بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين

12/27/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين.

وقال المومني خلال جلسة نيابية، اليوم الأربعاء، إنه يأمل بأن يتم إرجاء التعديلات حتى يكون الطلاب مستعدين لها مستقبلا ولتحقيق الاستفادة لجميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية.

وكان عدد من النواب دعوا الحكومة إلى شمول جميع الطلبة المتقدمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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