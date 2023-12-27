التربية النيابية تطالب بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بلال المومني بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين.
وقال المومني خلال جلسة نيابية، اليوم الأربعاء، إنه يأمل بأن يتم إرجاء التعديلات حتى يكون الطلاب مستعدين لها مستقبلا ولتحقيق الاستفادة لجميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية.
وكان عدد من النواب دعوا الحكومة إلى شمول جميع الطلبة المتقدمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
MENAFN27122023000208011052ID1107661049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.