الملك يغادر أرض الوطن إلى القاهرة

الملك يغادر أرض الوطن إلى القاهرة
التاريخ
12/27/2023 5:14:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع
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