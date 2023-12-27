نادي الأسير : الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا الليلة الماضية

نادي الأسير : الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا الليلة الماضية
التاريخ
12/27/2023 5:14:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 4795، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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