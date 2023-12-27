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جيش الاحتلال يدفع باتجاه مناقشة خطة اليوم التالي للحرب

12/27/2023 5:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش يدفع باتجاه مناقشة خطة اليوم التالي للحرب في غزة والمستوى السياسي لا يسمح بذلك.


وفي وقت سابق اليوم أفادت المصادر ذاتها، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض في اجتماع مجلس الحرب نقاش المرحلة التالية من الحرب وأرجأها لموعد غير محدد.

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