جيش الاحتلال يدفع باتجاه مناقشة خطة اليوم التالي للحرب
التاريخ
12/27/2023 5:14:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش يدفع باتجاه مناقشة خطة اليوم التالي للحرب في غزة والمستوى السياسي لا يسمح بذلك.
وفي وقت سابق اليوم أفادت المصادر ذاتها، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض في اجتماع مجلس الحرب نقاش المرحلة التالية من الحرب وأرجأها لموعد غير محدد.
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