فيديو- أحلام لم يُكتب لها أن تتحقق .. أمهات طالبات حادث سلحوب يوجهن رسالة تدمي القلوب

MENAFN - Al Wakeel News)

استذكر ذوو وأقارب طالبات توفاهم الله في فاجعة حادث "سلحوب" قبل نحو أسبوعين، في حديث لـ " الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة لاحلام لم يُكتب لها ان تتحقق ، فمنهن من كانت تحلم أن تكمل دراسة الدكتوراه ، واخرى جاءت من قطر لتكمل حلمها بدراسة طب الاسنان ، فيما عرفت اخرى بحبها للسيارات ودرست الهندسة الكهربائية .



ووجهوا رسالتهم عبر "الوكيل" إلى جميع سائقي الحافلات، خاصة أولئك الذين ينقلون الطلبة، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واخذ العبرة من هذا الحادث المأساوي. والالتفات أن هناك أرواحًا وآمالًا وأحلامًا لكل راكب ، وان لحظة قد تغير حياة العديد من فرح الى ترح .



كما ناشدوا بضرورة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي، مشيرين إلى أن أبنائهم يتوجهون إلى جامعاتهم قبل شروق الشمس لحضور محاضراتهم الصباحية، مما يعرضهم للكثير من المخاطر نتيجة لانعدام الرؤية وتشكل الضباب أحيانا وانتشار الكلاب الضالة.



الطالبة مرام ابراهيم الحمبوز - 21 عاماً – المولودة في قطر ، احدى ضحايا الحادث المؤلم ، قالت والدتها ان ابنتها حلمت منذ الطفولة بأن تصبح طبيبة واتت الى الأردن لتكمل حُلمها بدراسة طب الاسنان وكانت في السنة الثالثة من دراستها.



وتابعت والدتها بقلب يعتصر واصفة آخر حديث مع ابنتها قبل يوم واحد من الحادث الأليم "اخبرتني بانها سعيدة مع زميلاتها وطلبت مني أن ارسل لها بعض الحاجيات التي تحبها ، بشرتني انها ستأتي الى قطر بعد الامتحانات النهائية لزيارتنا انا ووالدها وشقيقها " وبقلب صابر ختمت حديثها :" الحمدلله قدر الله وماشاء فعل "



الطالبة لين وليد أبو مازن -18 عاماً - ، احدى ضحايا الحادث الاليم ، قالت والدتها انها تدرس الهندسة الكهربائية بالسنة الاولى من التخصص وانها دخلت هذا التخصص عن حبها للسيارات حيث كانت تحلم بأن تكمل دراستها وتصبح مهندسة باحدى الشركات الكبرى لصناعة السيارات ، قائلة: "كان عندها طموح وامنيات عالية.. الحمدلله رب العالمين "



وبنبرة مؤلمة تحدثت والدتها عن آخر حديث مع ابنتها قبل يوم واحد من الحادث حين اخبرتها بانها شاهدت في منامها بانها تقع من مكان مرتفع جداً ، وانها طمأنتها بانه مجرد حلم " لم اتوقع بأن يصبح حقيقة .. الحمدلله رب العالمين "



وتابعت الأم المكلومة حديثها " اوصلت ابنتي إلى باص جامعة قبل الحادث، كانت سعيدة، استودعتها عند الله تعالى، هي شهيدة علم ان شاء الله" .



الطالبة هبة خالد الوريكات - خريجة صيدلة - ، احدى ضحايا الحادث الأليم ، قالت والدتها انها تدرس في السنة الخامسة من تخصص الصيدلة وانها كانت تحلم بأن تكمل الماجستير والدكتوراه ، وكانت عائلتها تنتظر تخرجها هذه السنة .



الطالبة رؤى الحمارشة - طب بيطري- والتي نعتها والدتها بكلمات مؤثرة " انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء" .. كانت ابنتي تعشقها ..جاء الموت لينتزعها من أحضاني وجرّدها من اسمها وهُويّتها وترك لي على جبينها جثة رقم ٣ .. لله ما أعطى ولله ما أخذ .. ابنتي في ذمة الرحمن (رؤى رائد طاهر فارس حمارشة) إلى رحمة الله يا فلذة كبدي .. يا عمر الورد أنت .. يا فراشة قلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اغفر لها وتقبّلها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان".



والطالبة بانا البشيتي التي نعاها اقاربها وزملائها بشكل واسع مستذكرين نبل اخلاقها واجتهادها في دراستها .

رحمهم الله والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان