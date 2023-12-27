العثور على عش عنكبوت في أذن امرأة بريطانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها، حيث تفاجأت عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.

واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.



وأضافت: "بعد أن أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن".

وتابعت: "أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير".



لبنان 24