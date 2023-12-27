العثور على عش عنكبوت في أذن امرأة بريطانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عانت سيدة بريطانية من ألم وسماع أصوات غريبة في أذنها، حيث تفاجأت عند فحصها بالمنظار وجود عنكبوت حي صنع عشا بداخلها.
واعتقدت لوسي وايلد في البداية أن الألم ناجم عن وجود شمع داخل أذنها ولكن أثناء الفحص شاهدت عنكبوت بأرجل كبيرة داخل الأذن.
وأضافت: "بعد أن أخرج الأطباء العش، أصبت بالتهاب شديد في الأذن".
وتابعت: "أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا بسبب عنكبوت صغير".
لبنان 24
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