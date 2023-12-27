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الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب العقاربة

12/27/2023 5:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب نواف صايل محمد العقاربة إثر نوبة قلبية حادة.


ونعى عدد كبير من النشطاء الشاب العقاربة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته .
علما أنه تم الصلاة على الشاب اليوم الأربعاء في مسجد الهاشمية في الذهيبة الغربية وكان الدفن في مقبرة الذهيبة الغربية .
وتقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في ديوان ال حداد طريق المطار بجانب سوبر ماركت 911 شارع الخدمة الأيمن بعد المدارس العالمية .


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