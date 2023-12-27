الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب العقاربة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب نواف صايل محمد العقاربة إثر نوبة قلبية حادة.
ونعى عدد كبير من النشطاء الشاب العقاربة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته .
علما أنه تم الصلاة على الشاب اليوم الأربعاء في مسجد الهاشمية في الذهيبة الغربية وكان الدفن في مقبرة الذهيبة الغربية .
وتقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في ديوان ال حداد طريق المطار بجانب سوبر ماركت 911 شارع الخدمة الأيمن بعد المدارس العالمية .
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