الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب العقاربة

ونعى عدد كبير من النشطاء الشاب العقاربة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته . علما أنه تم الصلاة على الشاب اليوم الأربعاء في مسجد الهاشمية في الذهيبة الغربية وكان الدفن في مقبرة الذهيبة الغربية . وتقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في ديوان ال حداد طريق المطار بجانب سوبر ماركت 911 شارع الخدمة الأيمن بعد المدارس العالمية .

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