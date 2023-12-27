وزير الأوقاف: تنفيذ مزارع خلايا شمسية لتوفير فاتورة الطاقة للمساجد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة بصدد إنشاء ثلاث مزارع خلايا شمسية على أراضٍ وقفية في أقاليم المملكة.



وأشار خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في لواء الرصيفة، الى أن المشروع الذي سيباشر صندوق الزكاة بتنفيذه العام المقبل يستهدف توفير فاتورة الطاقة لمساجد المملكة البالغ عددها 7500 مسجد.



وجرى خلال الملتقى الخيري توزيع مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الرصيفة، تمثلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيما و50 طالبا جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 800 طرد غذائي، بالإضافة إلى ترميم عدد من المنازل في اللواء، علما ان 250 أسرة في الرصيفة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة و150 يتيما يتقاضون كفالات أيتام.



كما تم افتتاح اليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في مدرسة جريبا الثانوية المختلطة في لواء الرصيفة.



وحضر اللقاء متصرف لواء الرصيفة عمر الحديد، ومدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات، ومدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي ومدراء دوائر في اللواء.