بن غفير يوضح سبب إقالته رئيسةَ مصلحة سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إن سبب عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون هو "تساهلها مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم".
وكانت قد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بتصريحات مسبقة إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" اتخذ قرارًا بشأن مدة ولاية مدير الشرطة الإسرائيلية ومفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، وقد التقى الوزير بمفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي وبحث معه تمديد فترة ولايته لكنه أعلن أنه لا ينوي تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون "كاثي بيري" خلافاً لاتفاقات الائتلاف.
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