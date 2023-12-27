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بن غفير يوضح سبب إقالته رئيسةَ مصلحة سجون الاحتلال

12/27/2023 5:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إن سبب عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون هو "تساهلها مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم".

وكانت قد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بتصريحات مسبقة إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" اتخذ قرارًا بشأن مدة ولاية مدير الشرطة الإسرائيلية ومفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، وقد التقى الوزير بمفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي وبحث معه تمديد فترة ولايته لكنه أعلن أنه لا ينوي تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون "كاثي بيري" خلافاً لاتفاقات الائتلاف.

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