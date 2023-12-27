مرهون وناجي ينضمان لصفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية عن ضم كل من اللاعبين محمد عبدالأمير سعيد مرهون ومحمد ناجي علي لصفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام ليعزز بذلك صفوفه للموسم الرياضي 2024.
ويعتبر اللاعب مرهون من الوجوه المميزة في عالم رياضة كمال الأجسام، وحقق خلال مشواره في هذه الرياضة العديد من الانجازات أبرزها المركز الأول ببطولة العيد الوطني لعام 2015 لفئة وزن 70 كيلوغرام، المركز الثاني ببطولة العيد الوطني 2017 فئة وزن 75 كيلوغرام، المركز الثاني ببطولة غرب آسيا الرابعة 2023 فئة وزن 80 كيلوغرام، المركز الأول وبطل الأبطال ببطولة الخليج الأولى 2023 فئة وزن 80 كيلوغرام، المركز الثاني ببطولة دبي مسل شو 2023 بدولة الامارات العربية المتحدة لفئة وزن 80 كيلوغرام.
أما اللاعب ناجي فقد كانت أبرز المحطات التي شارك فيها والنتائج التي حققها في بطولة غرب آسيا الأولى بمملكة البحرين العام 2016 المركز الرابع في فئة الكلاسيك كمال الأجسام، المركز الثاني كلاسيك كمال الأجسام ببطولة فليكس العام 2017، المركز الأول في فئة الجونيور كمال الأجسام ببطولة فليكس 2017، المركز الأول في فئة الجونيور كمال الأجسام ببطولة العيد الوطني العام 2018، المركز الثاني في فئة الكلاسيك فيزيك ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الأولى 2022، المركز الأول ببطولة غرب آسيا الرابعة
فئة الكلاسيك فيزيك والثاني أوفر أول 2023.
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