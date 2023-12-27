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مرهون وناجي ينضمان لصفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام

12/27/2023 5:12:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية عن ضم كل من اللاعبين محمد عبدالأمير سعيد مرهون ومحمد ناجي علي لصفوف المنتخب الوطني لكمال الأجسام ليعزز بذلك صفوفه للموسم الرياضي 2024.

ويعتبر اللاعب مرهون من الوجوه المميزة في عالم رياضة كمال الأجسام، وحقق خلال مشواره في هذه الرياضة العديد من الانجازات أبرزها المركز الأول ببطولة العيد الوطني لعام 2015 لفئة وزن 70 كيلوغرام، المركز الثاني ببطولة العيد الوطني 2017 فئة وزن 75 كيلوغرام، المركز الثاني ببطولة غرب آسيا الرابعة 2023 فئة وزن 80 كيلوغرام، المركز الأول وبطل الأبطال ببطولة الخليج الأولى 2023 فئة وزن 80 كيلوغرام، المركز الثاني ببطولة دبي مسل شو 2023 بدولة الامارات العربية المتحدة لفئة وزن 80 كيلوغرام.

أما اللاعب ناجي فقد كانت أبرز المحطات التي شارك فيها والنتائج التي حققها في بطولة غرب آسيا الأولى بمملكة البحرين العام 2016 المركز الرابع في فئة الكلاسيك كمال الأجسام، المركز الثاني كلاسيك كمال الأجسام ببطولة فليكس العام 2017، المركز الأول في فئة الجونيور كمال الأجسام ببطولة فليكس 2017، المركز الأول في فئة الجونيور كمال الأجسام ببطولة العيد الوطني العام 2018، المركز الثاني في فئة الكلاسيك فيزيك ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الأولى 2022، المركز الأول ببطولة غرب آسيا الرابعة
فئة الكلاسيك فيزيك والثاني أوفر أول 2023.

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