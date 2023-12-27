حلبة البحرين الدولية: انطلاق (الحلبة لك) و(تجارب القيادة المثيرة) الجمعة والسبت

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- Akhbar Al Khaleej) دعت حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" محبي وعشاق رياضة السيارات للمشاركة ضمن فعاليات ختام العام 2023 ، بفعاليتي "الحلبة لك" التي تقام برعاية Orange media و"تجارب القيادة المثيرة"، يومي الجمعة والسبت القادمين.
وذكرت أن فعالية "الحلبة لك" ستقام الجمعة، وتنطلق من 11 صباحًا حتى 7 مساء، وسيكون بإمكان عشاق ومحبي السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الحلبة الداخلية.
كما سيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات ، بدفع مبلغ 82.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، ونصف يوم بـ 55 دينارا بحرينيا، والجولة الواحدة بـ 22 دينارا بحرينيا فقط، وذلك خلال الحجز المسبق، أما الحجز بنفس اليوم ستكون بـ 93.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و66 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 27.5 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة.
واوضحت أن الحجز المسبق ضروري للمشاركة في الفعالية، حيث أن المقاعد محدودة،
وقال :"جهز سيارتك أو دراجتك النارية وشارك فعاليات "الحلبة لك" ليوم كامل من الإثارة المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية".
وتتواصل الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبو رياضة السيارات والتي تقام في الحلبة، بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة السبت من 8 صباحًا حتى 3 مساءً. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح لعشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة وذلك بـ 121 دينار بحريني ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة. أما تجربة ركوب الكليو كب والتي ستكون المحطة الأولى في رحلة مفعمة بالإثارة في عالم رياضة السيارات، والتي تعتبر من أشهر السيارات الرياضية ذات قوة 220 حصان بمبلغ 27.5 دينارا بحرينيا ولمدة 40 دقيقة.
كما سيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 حيث ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي وبمبلغ 132 دينار بحريني ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.
وبإمكان محبي السرعة أيضا تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثانية فقط! بثلاث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ 38.5 دينارا بحرينيا لمدة 40 دقيقة.
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