الإبداع للتمويل متناهي الصغر توقع اتفاقية شراكة لرقمنة جميع خدماتها المصرفية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر اتفاقية شراكة مع شركة "إم إف سيستم"، الشركة الرائدة في مجال حلول التشغيل المصرفي التلقائي والبرمجيات الرقمية للقطاع المصرفي وقطاع التمويل الأصغر، بهدف رقمنة جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها الشركة للأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100%، في خطوة نحو تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي.
وبموجب الاتفاقية تعزز "الإبداع" خططها التوسعية من خلال رقمنة خدمات التمويل الأصغر، وتوفير منصة رقمية متعددة القنوات آمنة وفعالة تمكّن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان وفي أي وقت ومن أي مكان، حيث ستوفر "إم إف سيستم" نظاماً متكاملاً للتحول الرقمي يشمل إدارة الحسابات، وتقديم طلبات القروض، و السداد الإلكتروني للقروض و الخدمات، وتتبع طلبات القروض المقدمة، وإصدار التقارير والشهادات و كشوفات الحسابات، وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة والرائدة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر: "تأتي هذه الشراكة كجزء من مساعينا المتواصلة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المستفيدين من قروض الابداع متناهية الصغر في تأسيس مشروعاتهم وزيادة مساهمتهم في خلق فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي بمملكة البحرين".
من جانبه قال السيد علي أحمد الرئيس التنفيذي لشركة "إم إف سيستم".: "سنعمل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية على تسخير جميع خبراتنا وإمكاناتنا الممتدة لأكثر من عقد من الزمان في تعزيز التمكين الرقمي لدى "الإبداع" وتطوير مستوى كفاءة خدماتها المصرفية".
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