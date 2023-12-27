الإبداع للتمويل متناهي الصغر توقع اتفاقية شراكة لرقمنة جميع خدماتها المصرفية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر اتفاقية شراكة مع شركة "إم إف سيستم"، الشركة الرائدة في مجال حلول التشغيل المصرفي التلقائي والبرمجيات الرقمية للقطاع المصرفي وقطاع التمويل الأصغر، بهدف رقمنة جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها الشركة للأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100%، في خطوة نحو تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي.

وبموجب الاتفاقية تعزز "الإبداع" خططها التوسعية من خلال رقمنة خدمات التمويل الأصغر، وتوفير منصة رقمية متعددة القنوات آمنة وفعالة تمكّن عملائها من الوصول إلى جميع خدماتها عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان وفي أي وقت ومن أي مكان، حيث ستوفر "إم إف سيستم" نظاماً متكاملاً للتحول الرقمي يشمل إدارة الحسابات، وتقديم طلبات القروض، و السداد الإلكتروني للقروض و الخدمات، وتتبع طلبات القروض المقدمة، وإصدار التقارير والشهادات و كشوفات الحسابات، وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة والرائدة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر: "تأتي هذه الشراكة كجزء من مساعينا المتواصلة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المستفيدين من قروض الابداع متناهية الصغر في تأسيس مشروعاتهم وزيادة مساهمتهم في خلق فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي بمملكة البحرين".

من جانبه قال السيد علي أحمد الرئيس التنفيذي لشركة "إم إف سيستم".: "سنعمل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية على تسخير جميع خبراتنا وإمكاناتنا الممتدة لأكثر من عقد من الزمان في تعزيز التمكين الرقمي لدى "الإبداع" وتطوير مستوى كفاءة خدماتها المصرفية".