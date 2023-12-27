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وزارة التربية والتعليم تعلن إعادة فتح التسجيل للطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل

12/27/2023 5:12:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على ضمان تسجيل جميع الأطفال الذين بلغوا سن إلزامية التعليم في المدارس الحكومية بوقت كاف قبل بدء العام الدراسي المقبل، حيث أعلنت الوزارة عن التسجيل للعام الدراسي القادم بشكل مبكر في أكتوبر الماضي بدلاً من الانتظار إلى نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك من خلال إعادة هندسة مواعيد هذه الإعلانات، بهدف الاستفادة من الوقت في عمليات التخطيط والاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي بالإضافة إلى مساعدة أولياء الأمور على تسجيل الطلبة بشكل مبكر.

وبين وزير التربية والتعليم
أن الفترة الماضية شهدت تسجيل نحو ٩ آلاف طفل بحريني مستجد في المدارس الحكومية من مواليد يناير حتى ديسمبر 2018 ، كاشفًا عن أن الوزارة ستعيد فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2024 ـ 2025م، خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 18 إلى 22 فبراير 2024، في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الأطفال الذين بلغوا سن إلزامية التعليم من مواليد يناير إلى ديسمبر 2018، ممن فاتهم التسجيل خلال الفترة السابقة.

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