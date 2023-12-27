جارديان: مستودعات سلاح سرية مملوكة لأمريكا فى إسرائيل تستخدم لقصف غزة

MENAFN - Youm7) تحت عنوان "حرب غزة تضع مخزون الأسلحة الأمريكي الضخم في إسرائيل تحت المجهر"، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وجود العديد من المستودعات الخاضعة لحراسة مشددة تحتوي على أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مملوكة للحكومة الأمريكية فى مكان سري ما فى إسرائيل .









وتعد المستودعات، التي كانت محاطة بالسرية لفترة طويلة، جزءًا من مخزون واسع النطاق ولكنه لم يكن معروفًا من قبل ويواجه الآن التدقيق مع تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بسبب دعمها للقصف الإسرائيلي لغزة.





وأوضحت الصحيفة أنه تم إنشاء المخزون لأول مرة في الثمانينيات لتزويد القوات الأمريكية بسرعة لأى صراعات مستقبلية فى الشرق الأوسط. ومع ذلك، مع مرور الوقت، سُمح لإسرائيل في بعض الحالات بالاستفادة من الإمدادات الواسعة.





ويبدو أن إسرائيل تتلقى الآن ذخائر من المخزون بكميات كبيرة لاستخدامها في حربها على غزة، إلا أن الشفافية ضئيلة فيما يتعلق بعمليات النقل من الترسانة.





وفي مقابلات مع صحيفة "الجارديان"، وصف العديد من المسئولين الأمريكيين السابقين المطلعين على المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل كيف يتيح المخزون عمليات نقل أسلحة سريعة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وأضافوا أنه يمكن أن يحمي أيضًا تحركات الأسلحة الأمريكية من الرقابة العامة والكونجرس.





وقال مسئول كبير سابق في البنتاجون: "رسمياً، هذه معدات أمريكية للاستخدام الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى، في حالة الطوارئ، من يستطيع أن يقول إننا لن نعطيهم مفاتيح المستودعات؟"





ومنذ هجوم 7 أكتوبر، أسقطت إسرائيل عشرات الآلاف من القنابل على غزة، وكانت صريحة بشأن مطالبتها بكميات كبيرة من الذخائر التي زودتها بها الولايات المتحدة.





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف واسعة النطاق من أن القصف الإسرائيلي لغزة كان عشوائياً. ومع مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص في غزة، وفقاً للسلطات المحلية، تواجه الولايات المتحدة تساؤلات حول كميات وفئات القنابل التي توفرها لإسرائيل والنسبة التي يتم توفيرها من خلال المخزون السرى المجهز مسبقاً.