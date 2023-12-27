القاهرة الإخبارية: العاهل الأردنى يتوجه إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

القاهرة الإخبارية: العاهل الأردنى يتوجه إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي
التاريخ
12/27/2023 4:27:31 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت القاهرة الإخبارية، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيتوجه إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار بالقطاع.
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