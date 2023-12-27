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القاهرة الإخبارية: العاهل الأردنى يتوجه إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

12/27/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت القاهرة الإخبارية، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيتوجه إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار بالقطاع.








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