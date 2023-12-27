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الأقمار الصناعية: تكاثر السحب الممطرة على مطروح والإسكندرية تمتد للقاهرة

12/27/2023 4:27:31 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح -الضبعة -سيدى عبدالرحمن - العلمين).





وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ومن المتوقع
أن تشمل الأسكندرية وباقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.





وتابعت: وتتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى،
خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.



ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء
: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.












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