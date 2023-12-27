الأقمار الصناعية: تكاثر السحب الممطرة على مطروح والإسكندرية تمتد للقاهرة

(MENAFN
- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح -الضبعة -سيدى عبدالرحمن - العلمين).
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ومن المتوقع
أن تشمل الأسكندرية وباقى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت.
وتابعت: وتتقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى،
خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء
: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
MENAFN27122023000132011024ID1107660920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.