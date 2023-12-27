الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة

الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة
التاريخ
12/27/2023 4:27:29 AM
(MENAFN
- Youm7) رحبت الإمارات العربية المتحدة، بتعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاج، منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "دولة الإمارات ترحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبير منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيجريد كاج".
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