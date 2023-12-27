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الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة

12/27/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) رحبت الإمارات العربية المتحدة، بتعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاج، منسقة للشؤون الإنسانية فى قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "دولة الإمارات ترحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبير منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيجريد كاج".







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