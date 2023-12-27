Wednesday, 27 December 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص بالضفة إثر اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

12/27/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُخيم "الدهيشة" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.


وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مُخيم "الدهيشة"، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي في اليد والقدم والبطن، نقلوا إلى أحد المُستشفيات في بيت لحم.


وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت مطبعة في المُخيم واستولت على كافة معداتها، واعتقلت نجلي مالك المطبعة، واعتدت على نجله الثالث بالضرب وأصابته برضوض.


وداهمت قوات الاحتلال كذلك منزلي شهيد وأسير، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.







MENAFN27122023000132011024ID1107660918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث