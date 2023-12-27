إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص بالضفة إثر اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

MENAFN - Youm7) أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مُخيم "الدهيشة" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مُخيم "الدهيشة"، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي في اليد والقدم والبطن، نقلوا إلى أحد المُستشفيات في بيت لحم.



وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت مطبعة في المُخيم واستولت على كافة معداتها، واعتقلت نجلي مالك المطبعة، واعتدت على نجله الثالث بالضرب وأصابته برضوض.



وداهمت قوات الاحتلال كذلك منزلي شهيد وأسير، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.