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يونيسيف: الوضع فى غزة مروع.. وأرقام الضحايا والجرحى بين الأطفال مخيفة

12/27/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف"، أن قطاع غزة أخطر مكان بالعالم على حياة الأطفال منذ 7 أكتوبر، واصفة الوضع في القطاع بالمروع، وبأن أرقام الضحايا والجرحى بين الأطفال مخيفة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 5 أشخاص في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط غزة.

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان الجيش الإسرائيلي لحرمة جثامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن "الجيش سرق الجثامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة".








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