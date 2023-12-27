مسؤول أممى يصف ما يحدث ضد الفلسطينيين فى غزة بالمذبحة

MENAFN - Youm7) حذر شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية من أنالكثيرين سيموتون في ظل التناقص المستمر في المساحة المتاحة في القطاع لعلاج الرجال والنساء والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة منقذة للحياة. جاء ذلك خلال حوار لموقع أخبار الأمم المتحدة

وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع مؤلم للغاية وأن استخدام كلمة "مذبحة" التي استخدمها مدير عام الصحة العالمية تصف المشهد، وقال المسؤول الأممي عندما كنت في مستشفى الأقصى، رأيت للأسف الأطفال والنساء والشباب والشيوخ ينزفون، هناك دماء في كل مكان في هذه المستشفيات في الوقت الراهن وعلى نطاق يصعب تصديقه"

وأكد المسؤول الأممي لا يوجد مكان آمن في غزة لافتا " نحن الآن في مركز العمليات الإنسانية المشتركة التابع للأمم المتحدة في رفح الفلسطينية ، وخارج باب هذا المبنى هناك مخيم يضم آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى هنا لأنهم فقدوا منازلهم أو فروا من العنف " مضيفا " إنهم يقيمون في ملاجئ بأغطية بلاستيكية خارج الباب مباشرة ، مع ورود تقارير عن العديد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات هنا في الجنوب"