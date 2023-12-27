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وزارة الصحة تكشف 9 معلومات هامة عن مكاتب الصحة المتنقلة

12/27/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خدمات مكاتب الصحة المتنقلة كنوع جديد من الخدمات التى توفرها الوزارة لدعم حاجة المواطنين للتسجيل السريع للمواليد والوفيات والحصول على التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة.



"اليوم السابع "يقدم تحليل معلوماتى عن وظيفة وخدمات مكاتب الصحة المتنقلة فى السطور التالية :-



١- أطلقت خدمة مكاتب الصحة المتنقلة في محافظتى القاهرة والجيزة .

٢- تشغيل 4 سيارات متنقلة لتقديم خدمات مكاتب الصحة يتوفر .

٣- الخدمات التى تقدم فى مكاتب الصحة فى المحافظات
تتمثل في تسجيل الوفيات والمواليد وتقديم خدمات التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة وتطعيمات المسافرين للخارج بالاضافة إلي تقديم الاستشارات الطبية السريعة للامهات حول أهم التطعيمات التى تدعم صحة الطفل .

٤- مكاتب الصحة المتنقلة تغطى محافظتى القاهرة والجيزة فقط

٥- الخدمات تقدم للمواطنين بجودة عالية وتخفف من التكدس بالمكاتب المختلفة

٦- كل اصدارات المكاتب الصحية المتنقلة مميكنه ومزودة بعلامات مائية وكيو أر كود منعا للتزوير .

٧- خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، هى مشروع تم استحداثه ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بالخدمات الصحية إلى المستحقين في المناطق النائية.

٨- طلب خد مكاتب الصحة المتنقلة
يكون من خلال خط ساخن 105 للطب الوقائى

٩- ربط مكاتب الصحة المتنقلة بالمكاتب العادية ضمن منظومة واحدة وبتطبيق واحد وذلك للتوسع في اداء الخدمات.
















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