Wednesday, 27 December 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرصد الأزهر: الاحتلال يسوق أوهامًا سخيفةً لإطالة حرب غزة

12/27/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) قال مرصد الازهر
إن الاحتلال الصهيوني يواصل جرائم الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحرب لن تنته قريبًا وستستمر لعدة أشهر أخرى، مسوقًا أوهامًا سخيفة لإطالة أمد هذا العدوان البربري الذي حصد أرواح (20915) شهــيدًا في أكثر من (1745) "مجـزرة"، بينهم أكثر من (8500) طفل وأكثر من (6300) امرأة، و(311) شخصًا من الطواقم الطبية، و(40) من الدفاع المدني و(103) صحفيًّا، فضلاً عن أكثر من 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، و(54918) جريحًا، فيما بلغ عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم 1.9 مليون نسمة. وأصبح قرابة (2.4) مليون نسمة باتوا يعيشون ظروفًا إنسانية كارثية غير مسبوقة من الشقاء والألم.



وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الهدف الحقيقي من إطالة أمد هذا العدوان الصهـيوني الغاشم وارتكاب المجـازر الدموية والتباهي بامتهان كرامة الفلسـطينيين المدنيين عبر إجبار عدد كبير من الرجال والأطفال على خلع ملابسهم وتكبيل أيديهم وراء ظهورهم واصطفافهم عرايا أمام النساء، واحتجاز الأطفال الرضع والنساء ونزع حجابهن والتنكيل بهن، في ملعب اليرموك في مدينة غـزة، وإعـدام الأطفال أمام أنظار آبائهم وأمهاتهم، بلا إنسانية ولا مراعاة لكبر سنٍ أو صغير في حضن أمه، بل وتوثيق ذلك أمام مرأى العالم أجمع، يتمثل في محاولة إجبار مصر بالقبول بمخطط التهجير الصهيوني لأغلبية الفلسـطينيين إلى سيناء، والبقية الأخرى إلى الدول العربية وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلسـطينية، عبر خلق بيئة انكسار وخنوع وامتهان كرامة وإحباط وإرهـاب للفلسـطينيين تجعلهم يقبلون بالأمر طواعية أم قسرًا حتى تتوقف تلك المجـازر الدموية، وإلا ستستمر الحرب وسيواصل الاحتلال إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته جسديًّا، وكأنه يبعث برسالة إلى المصريين والفلسـطينيين "عليكم بالخنوع والقبول، وإلا ستباد غــزة بمن فيها".



وعبر التجربة التاريخية يراهن مرصد الأزهر على صمود الشعب الفلســطيني، القابض على الجمر والرافض للتهجير، والمقـاوم الذي أفشل الكثير من المخططات الصــهيــونية، مؤكدًا على موقف الدولة المصرية الرافضة لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسـطينية باعتبار ذلك خط أحمر.












MENAFN27122023000132011024ID1107660913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث