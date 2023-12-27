Wednesday, 27 December 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية

12/27/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لفوزه بثقةِ الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية.



كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ تقديرًا لدعمهما المتواصل للجامعة.



وقدم المجلس التهنئة للشعب المصري ولمنتسبي جامعة الأزهر بمناسبة العام الجديد 2024م، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خيرٍ وبركةٍ.



من ناحية اخرى ثمن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جهود مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر في تدريبه لعدد من طلاب الجامعة والموظفين، وعقده لندوات توعوية عن الأمن السيبراني.



وأكد على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالدورات التي تفيد منتسبي الجامعة وتتواكب مع متطلبات سوق العمل.



جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الإدارة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.



وأشارت مديرة المركز إلى أنه تم تجهيز المركز ومعامله بأحدث الأدوات التكنولوجية، وأن الدورات متاحة لجميع منتسبي الجامعة.
















MENAFN27122023000132011024ID1107660912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث