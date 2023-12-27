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نقابة الصناعات الغذائية: تدريبات تثقيفية لخلق جيل من الشباب يعى القوانين المنظمة للعمل

12/27/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تقريرها السنوي حول حصاد العام 2023، تحت عنوان "بيئة عمل مُنتجة، وهو العام الذي عاصر فيه عمال الصناعات الغذائية انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وتفويض الرئيس لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.



وقد أطلقت النقابة العامة الاستراتيجية الخاصة بعملية التدريب والتثقيف العمالي وذلك من أجل تثقيف القواعد العمالية بكافة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال لخلق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل وتساهم في زيادة الإنتاج، وجاءت تلك الدورات التي اطلقتها النقابة خلال العام 2023 استكمالاً للدورات السابقة خلال الاعوام الماضية، وذلك تحت عنوان "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وقد أنتهت النقابة خلال العام 2023 من تثقيف كافة اللجان النقابية علي مستوي جميع الشركات والمصانع بنسبة 100%.



ويأتي الهدف من استمرار النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية عمل تلك الدورات هو ضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته وخلق جيل من الشباب علي درجة من الوعي بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل وخطوات اجراء المفاوضة الجماعية وشرح قانون التأمينات والعمل الجديد، وكانت بمثابة "حوار وطني" مُصغر.



وقال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: بدأنا عملية التثقيف النقابي لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج والتوسع في هذا الملف لم يكن ليظهر الي النور دون حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهدة البلاد؛ وتثقيف العامل بحقوقة وواجباته أمر بالغ الأهمية في ظل وجود تيارات تعمل ضد حالة الاستقرار؛ مشيرا إلي أهمية تصميم حوار وطني مصغر علي مستوي النقابات نستمع من خلاله إلي آراء العمال ونناقشهم ونتبادل معهم وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم.



وقد أطلقت النقابة خلال العام الجاري 2023 ثمانية نسخ من الدورات التثقيفية التدريبية وقد انتهت من تثقيف 100% من جميع اللجان النقابية.



واستكمالاً للدور الذي تقوم به النقابة لحل مشكلات العمال، فقد شهدت وزارة العمل مفاوضة ناجحة لضمان حقوق 650 عاملاً بأحد الشركات وتضمنت الاتفاقية بنودًا يلتزم بها كل الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج.



وانطلاقًا من دورها نحو المشاركة السياسية الفعالة والذي تبنته النقابة العامة، فقد اهتمت النقابة بتكوين استراتيجية خاصة بها لتوعية عمالها بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة، ومن أجل ذلك تم اطلاق حملة "كمل المسيرة" والتي اهتمت بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية داخل مواقع الإنتاج المختلفة بالتنسيق مع اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع وهي الزيارات الميدانية التي حرصت النقابة من خلالها علي التواصل جميع العمال لتعريفهم بأهمية المشاركة، وقد استمرت تلك الحملة في العمل حتى اليوم الاخير لأنتخابات رئاسة الجمهورية.



كما اهتمت النقابة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية وحشد العمال وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم خلال عملية التصويت.

مؤتمرات عمالية حاشدة.



وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2023 كان المؤتمر العمالي الاول لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية بالقاهرة وقد شهد حضور اكثر من 1500 عامل وعاملة ممثلين عن اللجان النقابية والقواعد العمالية، وذلك بهدف إعلان موقف النقابة الداعم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي قامت بها النقابة وما سوف تقوم به من أجل دعم مرشحها الرئاسي، حيث كانت نقابة الصناعات الغذائية في مقدمة النقابات التي بادرت بإعلان موقفها من ترشح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقد أطلقت النقابة العامة مؤتمرها العمالي الثاني في مدينة المنصورة بعد أيام قليلة من المؤتمر الأول، وذلك بمشاركة قيادات النقابة العامة واعضاء مجلس الإدارة.



دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس



ومن أجل دعم القضية الفلسطينية كانت النقابة العامة في مقدمة الصفوف التي خرجت بعمالها لدعم ونصره القضية الفلسطينية حيث شارك اكثر من 3 الاف عامل من عمال الصناعات الغذائية علي مستوي جمهورية مصر العربية في الوقفات التي نظمها العمال لدعم القضية، كما قررت النقابة التبرع لصالح المؤسسات التي تعمل علي تقديم المساعدة لأهالي غزة.



ولحماية أمن مصر القومي وحدودها ومنع مخطط تهجير ابناء الشعب الفلسطيني داخل سيناء، خرج عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية لتفويض الرئيس من جديد للتصدي لتلك المخططات.
















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