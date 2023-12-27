Wednesday, 27 December 2023 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع 9 أشخاص شرق أستراليا بسبب سوء الأحوال الجوية

12/27/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسئولون في أستراليا، اليوم الأربعاء، مصرع تسعة أشخاص في ولايتي "كوينزلاند" و"فيكتوريا" بسبب سوء الأحوال الجوية.


ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة الاسترالية قولها: إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انقلب قارب كان يحمل على متنه 11 شخصا وسط طقس سيء في خليج "موريتون" قبالة ساحل كوينزلاند الجنوبي بينما لقيت سيدة تبلغ من العمر 59 عاما مصرعهما جراء سقوط شجرة في مدينة "جولد كوست".


وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات أمس (الثلاثاء) في مدينة "بريسبان" بعد ساعات من اختفائها في مصرف لمياه الأمطار عقب أن غمرته الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم أيضا العثور على جثتين إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما والأخرى لسيدة تبلغ من العمر 46 عاما في نهر "ماري" ببلدة "جيمبي".


كما عثر على جثة سيدة - لم يتم التعرف عليها بعد - في وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء) بعد انحسار مياه الفيضانات المفاجئة في ولاية "فكتوريا"، بينما لقي رجل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه جراء انهيار جزء من منزله الريفي في منطقة "كارينجال" بالولاية ذاتها.


وقد تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 85 ألف شخص.







MENAFN27122023000132011024ID1107660909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث