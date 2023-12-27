مصرع 9 أشخاص شرق أستراليا بسبب سوء الأحوال الجوية

MENAFN - Youm7) أعلن مسئولون في أستراليا، اليوم الأربعاء، مصرع تسعة أشخاص في ولايتي "كوينزلاند" و"فيكتوريا" بسبب سوء الأحوال الجوية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة الاسترالية قولها: إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انقلب قارب كان يحمل على متنه 11 شخصا وسط طقس سيء في خليج "موريتون" قبالة ساحل كوينزلاند الجنوبي بينما لقيت سيدة تبلغ من العمر 59 عاما مصرعهما جراء سقوط شجرة في مدينة "جولد كوست".



وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات أمس (الثلاثاء) في مدينة "بريسبان" بعد ساعات من اختفائها في مصرف لمياه الأمطار عقب أن غمرته الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم أيضا العثور على جثتين إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما والأخرى لسيدة تبلغ من العمر 46 عاما في نهر "ماري" ببلدة "جيمبي".



كما عثر على جثة سيدة - لم يتم التعرف عليها بعد - في وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء) بعد انحسار مياه الفيضانات المفاجئة في ولاية "فكتوريا"، بينما لقي رجل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه جراء انهيار جزء من منزله الريفي في منطقة "كارينجال" بالولاية ذاتها.



وقد تسببت العواصف الرعدية والرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 85 ألف شخص.