سفينتان روسيتان تغادران فيودوسيا بعد تدمير سفينة حربية بالقرم

MENAFN - Youm7) رُصدت سفينتان من أسطول البحر الأسود الروسي تغادران ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من تدمير الصواريخ الأوكرانية لسفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك.



وذكرت تقارير صحفية محلية في شبه جزيرة القرم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء أنه "بالحكم على الاتجاه، كانت السفن تغادر ميناء فيودوسيا"، وأضافت أنه بسبب الضباب والمسافة الكبيرة لم يكن من الممكن التعرف على السفن، ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال حجمها، فقد كانت سفينة حربية.



يذكر أنه في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، أطلقت القاذفات التكتيكية الأوكرانية صواريخ كروز على سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في منطقة فيودوسيا، وتسببت الغارة في نشوب حريق بالسفينة مما أدى إلى انفجار هائل.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، إن الغارة أسفرت عن مقتل طاقم السفينة، وتدمير جزء من البنية التحتية لميناء فيودوسيا، ومن المحتمل أن تلحق أضرارًا بعدد من سفن الإمداد.