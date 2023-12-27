مصرع 6 أشخاص جراء الفيضانات العارمة في مناطق جنوب تايلاند

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأربعاء، مصرع 6 أشخاص على الأقل، وتضرر عشرات الآلاف من الأسر؛ بسبب الفيضانات العارمة في مناطق جنوبي البلاد.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مسئولين إقليميين قولهم إن الفيضانات التي بدأت في 22 ديسمبر الجاري ضربت أنحاء مختلفة من مقاطعات "ساتون" و"سونجكلا " و"باتاني" و"يالا" و"ناراثيوات".



بدوره، قال نائب حاكم إقليم "ناراثيوات" بريتشا نوالنوي إن 6 أشخاص بينهم سيدة تبلغ من العمر 89 عاما وطفل صغير لقوا مصرعهم جراء الفيضانات بينما لا يزال هناك شخص واحد على الأقل في عداد المفقودين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



وأضاف بريتشا أن بعض خدمات السكك الحديدية في إقليم "ناراثيوات" المتاخم لماليزيا قد استؤنفت، وذلك بعد أيام من الإغلاق بسبب مياه الفيضانات.



من جانبها، تعمل فرق الإغاثة في الوقت الحالي على توزيع المياه والوجبات على المتضررين من الفيضانات بالإضافة إلى فحص المباني بحثا عن أي أضرار قد تكون لحقت بها.



وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية الشوارع وقد غمرتها المياه، ولجوء بعض السكان إلى أسطح المنازل للحفاظ على أرواحهم.