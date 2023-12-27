الأمم المتحدة تحذر من تفشى الكوليرا فى السودان

MENAFN - Youm7) أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلق بالغ إزاء التأثير الشديد للصراع فى السودان على الوصول إلى الرعاية الصحية، محذرا من تفشى وباء الكوليرا فى جميع أنحاء البلاد.





وأوضح مكتب أوتشا أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا ارتفع بنسبة أكثر من 100% خلال الشهر الماضى، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 8,300 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 حالة وفاة، فى تسع ولايات، حتى 23 ديسمبر الجاري، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية.





ويشمل ذلك أكثر من 1,800 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في ولاية الجزيرة، حيث أدت الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هذا الشهر إلى نزوح ما لا يقل عن 300 ألف شخص.





وأكد المكتب الأممي أن المجتمع الإنساني في السودان يعمل على دعم الكشف عن حالات الإصابة الكوليرا وعلاجها، فضلا عن حملات التطعيم لافتا الي انه يفتقر ما يقرب من ثلثي سكان السودان إلى الرعاية الصحية، مع توقف أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالنزاع عن العمل.







