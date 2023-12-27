سيراميكا يستعيد صديق أوجولا أمام بيراميدز في مباراة برونزية كأس السوبر

MENAFN - Youm7) يستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات النيجيرى صديق أوجولا أمامبيراميدز ، في المباراة المقرر لها الثالثة عصر الخميس، فى إطار منافسات تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات بنظامه الجديد.

وغاب صديق أوجولا جناح سيراميكا عن فريقه أمام الأهلى، التى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف، لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به، وفضل أيمن الرمادى عدم المجازفة به للاستعانة به فى المباريات المقبلة.

ويغيب محمد إبراهيم صانع الألعاب عن مباراة بيراميدز بعدما تعرض للطرد في مباراة الأهلى بسبب الاعتراض على حكم المباراة محمد معروف.

ويدرس الرمادى تعويض محمد إبراهيم عن طريق تغيير طريقة اللعب بإقحام النيجيري جون إيبوكا بجوار أحمد ياسر ريان لمحاولة خطف المباراة مبكرا.

وتعرض فريق سيراميكا للهزيمة من الأهلى بهدف نظيف فى مباراة نصف نهائي كأس السوبر المحلى التى جمعتهما مساء الاثنين، فيما تعرض بيراميدز للهزيمة من فيوتشر بركلات الترجيح 14/ 13 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وطالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه بضرورة نسيان مواجهة الأهلى والتركيز على تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تحقيق المركز الثالث، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق لأول مرة فى تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.



