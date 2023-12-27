فورموسينيو يضع خطة نهائى السوبر أمام الأهلى فى المران الأخير لمودرن فيوتشر

MENAFN - Youm7) يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته لمواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد في الإمارات، ومن المقرر أن يضع البرتغالي فورموسينيو مدرب الفريق، خطة مواجهة الأهلي عقب المران الأخير للفريق مساء اليوم.

وحرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، على متابعة المباريات السابقة للنادي الأهلي سواء في كأس العالم للأندية أو اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

ووعد مسؤولو نادى مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت مادية، وذلك لتحفيزهم على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، لحصد ثاني بطولات الفريق بعد التتويج في وقت سابق ببطولة كأس رابطة الأندية لكرة القدم، حيث ضرب مودرن فيوتشر موعداً في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات، مع النادي الأهلي حامل اللقب.