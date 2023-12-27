رغبة محمد صبحي تقربه من التجديد للزمالك

MENAFN - Youm7) يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة لفتح ملف تجديد تعاقد محمد صبحي حارس مرمي الفريق ، في ظل انتهاء تعاقده مع نادي الزمالكبنهاية الموسم ويحق له التوقيع لاى ناد .

محمد صبحي يحصل علي ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه في الموسم الواحد وفقا لآخر تعاقد بينه وبين الزمالك ، وفقا لتصريحات سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب، والذى كشف أن صبحي متمسك بالاستمرار مع الزمالك رغم أن قيمة تعاقده تعتبر الأقل بين زملاءه في الفريق.

وأكد وكيل صبحى أن اللاعب قريب جدا من البقاء فى الزمالك، ويريد الاستمرار مع الفريق رغم تلقى عروض كثيرة سواء من داخل مصر أو خارجها.

ومن المقرر أن يتم

التعامل مع محمد صبحى مثلما حدث فى ملف أحمد فتوح من جانب مجلس الإدارة ، على أن يتم الاعلان عن الموقف النهائى للاعب خلال الساعات المقبلة.



