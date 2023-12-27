كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام فيوتشر بنهائي السوبر

MENAFN - Youm7) اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من العودة لقيادة فريقه في مباراة مودرن فيوتشر غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام سيراميكا في نصف نهائي البطولة.

وفضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة كهربا في مباراة سيراميكا وعدم إشراكه أساسيا أو بديلا خلال المباراة، خشية من تعرضه للإجهاد بسبب ضغط المباريات، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة مودرن فيوتشر غدا.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء قبل المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، حيث تأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية في كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات فيوتشر سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لإيقاف خطورة فيوتشر والحد من خطورة أوراقه الرابحة، والتتويج بلقب السوبر والحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.











