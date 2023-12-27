الشناوي ويانكون يحفزان مصطفى شوبير قبل نهائي السوبر المصري

MENAFN - Youm7) حرص ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهليومحمد الشناوي قائد الفريق على عقد أكثر من جلسة تحفيزية مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر، من أجل تجهيزه نفسيا لحراسة عرين فريقه في مباراته أمام مودرن فيوتشر غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ويشارك مصطفى شوبير أساسيا في حراسة عرين الأهلي بدلا من محمد الشناوي، في ظل إصابة قائد الفريق الأحمر بشد في العضلة الخلفية وغيابه لفترة عن فريقه.

وشارك مصطفى شوبير بديلا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا، بعد إصابة محمد الشناوي قبل نهاية الشوط الأول، على أن يستمر في حراسة العرين الأحمر أمام مودرن فيوتشر غدا.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء قبل المباراة التي تجمعهما غدا الخميس عل ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، حيث تأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية في كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات فيوتشر سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لإيقاف خطورة فيوتشر والحد من خطورة أوراقه الرابحة، والتتويج بلقب السوبر والحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.