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حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
4 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن عن توزيع 2000 سلة رمضانية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك انطلاقا من سياستها في دعم الشعب الفلسطيني أينما كان.
2 مايو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن تنظيمها حملة تبرعات أغيثوا السودان لإغاثة الشعب السوداني الشقيق ممن يعانون ظروفا إنسانية صعبة نتيجة الأوضاع التي يمرون بها.
4 مايو: انطلاق رحلات الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة بـ 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية وتستمر حتى الاثنين المقبل على متن خمس طائرات.
5 مايو: إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
6 مايو إقلاع الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
7 مايو: إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
8 مايو: إقلاع الطائرة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
9-مايو: إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
14 مايو : إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
16 مايو: إقلاع الطائرة الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
18 مايو: إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
20 مايو: إقلاع الطائرة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
22 مايو: إقلاع الطائرة الـ 11 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
24 مايو: إقلاع الطائرة الـ 12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
29 مايو: إقلاع الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
5 يونيو: إقلاع الطائرة الـ 14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.
5 يونيو: المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تمنح مدير إدارة الشباب والمتطوعين والشؤون القانونية في جميعة الهلال الحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي وسام أبوبكر الصديق تقديرا لجهوده في العمل التطوعي والإنساني.
15 يونيو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية لإعادة تأهيل وترميم وتجهيز قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
18 يونيو: إقلاع الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.
19 يونيو: دولة الكويت تتعهد بتقديم ستة ملايين دولار أمام مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في السودان الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف وبرعاية بعض الدول لدعم جهود المؤسسات الإنسانية الكويتية غير الحكومية العاملة في السودان
21 يونيو: إقلاع الطائرة الـ 16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 20 طنا من المواد الاغاثية والملابس وسيارتي اسعاف.

18 يوليو: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الشيخ (عبدالله النوري) الخيرية الكويتية توقعان اتفاقية تعاون لدعم اللاجئين السوريين في لبنان.
21 يوليو: فريق (شفاء) الإنساني الكويتي يجري 14 عملية جراحة مستعجلة للمصابين من متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا على يد طاقمه الطبي المكون من جراحين بتخصصات العظام والقدم واليد والأعصاب من الكويت وبمشاركة أطباء من المملكة المتحدة.
29 أغسطس: جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية تختتم حملة (خفف عليهم) الإنسانية لتقديم الدعم الغذائي والمنظومات الشمسية لنحو 2160 أسرة يمنية في محافظتي (حضرموت) و(لحج) جنوبي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسع سنوات.
4 سبتمبر: السفارة الكويتية في القاهرة تعلن عن شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من دولة الكويت تقدر بنحو 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية موجهة إلى الشعب السوداني الشقيق.
6 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الشعب السوداني.
7 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تعلن انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من دولة الكويت للشعب السوداني عبر ميناء (سفاجا) المصري المطل على البحر الأحمر.
8 سبتمبر: جمعية العون المباشر تختتم مخيمها الجراحي في اثيوبيا بالتعاون مع فريق (الأمل الجراحي الكويتي) الذي ضم 8 تخصصات مختلفة ونفذ 500 عملية جراحية.
9 سبتمبر: جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية تعلن رصد مبلغ 120 ألف دينار بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لإغاثة منكوبي الزلزال في المغرب.
10 سبتمبر: الجمعية الكويتية للاغاثة تدشن حملة (فزعة للمغرب) بالاشتراك مع ثماني جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية.
11 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع 1000 حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بكشوفات الجمعية ضمن حملتها (العودة إلى المدارس).
13 سبتمبر: إقلاع طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي متوجهة إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية الطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة المتضررين من كارثة إعصار (دانيال).
13 سبتمبر: مدير عام جمعية النجاة الخيرية الكويتية محمد الأنصاري يعلن توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة على 1000 أسرة ما يعادل 7000 مستفيد من متضرري الزلزال في منطقة (إغيل) المغربية.
14 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي لمساعدة منكوبي إعصار (دانيال) في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.
14 سبتمبر: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية تدشن حملة توزيع 100 حراثة يدوية على المزارعين في محافظة (لحج) جنوبي اليمن في إطار مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
16 سبتمبر: إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بأكثر من 10 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
17 سبتمبر: إقلاع طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة ب10 أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
18 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
18 سبتمبر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقع اتفاقية تعاون مع جمعية العون المباشر لمشروع توفير منحة التعليم الجامعي ل40 طالب علم في القرن الأفريقي.
19 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
20 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية وسيارة إسعاف لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
21 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة متضرري الإعصار (دانيال) وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية المختفة بدعم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون والدفاع والخارجية.
25 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم الصليب الأحمر الأوكراني مولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة الطاقة.
26 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توزيع مواد أساسية على متضرري الزلزال الذي ضرب منطقة (الحوز) بالمغرب. (يتبع)



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