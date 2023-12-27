حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
4 أبريل: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن عن توزيع 2000 سلة رمضانية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك انطلاقا من سياستها في دعم الشعب الفلسطيني أينما كان.
2 مايو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن تنظيمها حملة تبرعات أغيثوا السودان لإغاثة الشعب السوداني الشقيق ممن يعانون ظروفا إنسانية صعبة نتيجة الأوضاع التي يمرون بها.
4 مايو: انطلاق رحلات الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة بـ 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية وتستمر حتى الاثنين المقبل على متن خمس طائرات.
5 مايو: إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
6 مايو إقلاع الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
7 مايو: إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
8 مايو: إقلاع الطائرة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
9-مايو: إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية.
14 مايو : إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
16 مايو: إقلاع الطائرة الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
18 مايو: إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
20 مايو: إقلاع الطائرة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
22 مايو: إقلاع الطائرة الـ 11 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
24 مايو: إقلاع الطائرة الـ 12 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
29 مايو: إقلاع الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.
5 يونيو: إقلاع الطائرة الـ 14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.
5 يونيو: المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تمنح مدير إدارة الشباب والمتطوعين والشؤون القانونية في جميعة الهلال الحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي وسام أبوبكر الصديق تقديرا لجهوده في العمل التطوعي والإنساني.
15 يونيو: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع اتفاقية لإعادة تأهيل وترميم وتجهيز قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
18 يونيو: إقلاع الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.
19 يونيو: دولة الكويت تتعهد بتقديم ستة ملايين دولار أمام مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في السودان الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف وبرعاية بعض الدول لدعم جهود المؤسسات الإنسانية الكويتية غير الحكومية العاملة في السودان
21 يونيو: إقلاع الطائرة الـ 16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 20 طنا من المواد الاغاثية والملابس وسيارتي اسعاف.
18 يوليو: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الشيخ (عبدالله النوري) الخيرية الكويتية توقعان اتفاقية تعاون لدعم اللاجئين السوريين في لبنان.
21 يوليو: فريق (شفاء) الإنساني الكويتي يجري 14 عملية جراحة مستعجلة للمصابين من متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا على يد طاقمه الطبي المكون من جراحين بتخصصات العظام والقدم واليد والأعصاب من الكويت وبمشاركة أطباء من المملكة المتحدة.
29 أغسطس: جمعية (النجاة الخيرية) الكويتية تختتم حملة (خفف عليهم) الإنسانية لتقديم الدعم الغذائي والمنظومات الشمسية لنحو 2160 أسرة يمنية في محافظتي (حضرموت) و(لحج) جنوبي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسع سنوات.
4 سبتمبر: السفارة الكويتية في القاهرة تعلن عن شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من دولة الكويت تقدر بنحو 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية موجهة إلى الشعب السوداني الشقيق.
6 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الشعب السوداني.
7 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتية تعلن انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من دولة الكويت للشعب السوداني عبر ميناء (سفاجا) المصري المطل على البحر الأحمر.
8 سبتمبر: جمعية العون المباشر تختتم مخيمها الجراحي في اثيوبيا بالتعاون مع فريق (الأمل الجراحي الكويتي) الذي ضم 8 تخصصات مختلفة ونفذ 500 عملية جراحية.
9 سبتمبر: جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية تعلن رصد مبلغ 120 ألف دينار بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لإغاثة منكوبي الزلزال في المغرب.
10 سبتمبر: الجمعية الكويتية للاغاثة تدشن حملة (فزعة للمغرب) بالاشتراك مع ثماني جمعيات خيرية كويتية تستهدف متضرري الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية.
11 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع 1000 حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بكشوفات الجمعية ضمن حملتها (العودة إلى المدارس).
13 سبتمبر: إقلاع طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي متوجهة إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية الطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة المتضررين من كارثة إعصار (دانيال).
13 سبتمبر: مدير عام جمعية النجاة الخيرية الكويتية محمد الأنصاري يعلن توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة على 1000 أسرة ما يعادل 7000 مستفيد من متضرري الزلزال في منطقة (إغيل) المغربية.
14 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي لمساعدة منكوبي إعصار (دانيال) في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.
14 سبتمبر: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية تدشن حملة توزيع 100 حراثة يدوية على المزارعين في محافظة (لحج) جنوبي اليمن في إطار مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
16 سبتمبر: إقلاع طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بأكثر من 10 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
17 سبتمبر: إقلاع طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة ب10 أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
18 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
18 سبتمبر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقع اتفاقية تعاون مع جمعية العون المباشر لمشروع توفير منحة التعليم الجامعي ل40 طالب علم في القرن الأفريقي.
19 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
20 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية وسيارة إسعاف لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).
21 سبتمبر: إقلاع الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة متضرري الإعصار (دانيال) وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية المختفة بدعم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون والدفاع والخارجية.
25 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم الصليب الأحمر الأوكراني مولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة الطاقة.
26 سبتمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توزيع مواد أساسية على متضرري الزلزال الذي ضرب منطقة (الحوز) بالمغرب. (يتبع)
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