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حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -

1 أكتوبر: إقلاع طائرة الإغاثة ال10 من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة ب20 طنا من المساعدات الإغاثية المتنوعة والطبية وسيارة إسعاف.
7 أكتوبر: إقلاع طائرة الإغاثة ال13 من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها حافة نقل ركاب ومواد إغاثة وأجهزة ومواد طبية وسيارة اسعاف ونقل ومواد إيواء.
9 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني تحت شعار (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الالكتروني للجمعية.
10 أكتوبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تدشن حملة تحت شعار (فزعة لفلسطين) بحضور السفير الفلسطيني لدى البلاد ومشاركة 23 جمعية خيرية كويتية لدعم الوضع الإنساني الراهن في فلسطين.
10 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن أن فريقا تابعا لها يتولى توزيع مواد غذائية ووجبات يومية على الأشقاء في قطاع غزة يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
13 أكتوبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تختتم حملتها الاغاثية (فزعة لفلسطين) بمجموع تبرعات بلغ 3261999 دينارا كويتيا ما يعادل 10540011 دولارا أمريكيا مخصصة لدعم الأوضاع الراهنة في فلسطين جراء الاحداث الإنسانية هناك بتنسيق وإشراف وزارات الشؤون والخارجية والاعلام الكويتية.
19 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم المساعدات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة التي تعاني شحا بالمواد الطبية نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
20 أكتوبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تتبرع بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل للأشقاء في قطاع غزة نظرا لتعرض العديد من سيارات الإسعاف في القطاع للقصف من قبل قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.
23 أكتوبر: الطائرة الاغاثية الأولى التابعة للقوة الجوية الكويتية تقلع من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
24 أكتوبر: مؤسسة نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي توقع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى البلاد اتفاقية لتقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض إلى 338 أسرة نازحة داخل السودان.
24 أكتوبر: اقلاع الطائرة الاغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة محملة ب10 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
25 أكتوبر: اقلاع الطائرة الكويتية الإغاثية الثالثة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة.
26 أكتوبر: اقلاع الطائرة الكويتية الإغاثية الرابعة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وشاحنة وجرافة متوسطة.
28 أكتوبر: اقلاع الطائرة الكويتية الإغاثية الخامسة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 10 أطنان من الادوية والمستلزمات الطبية لدعمهم وتخفيف معاناتهم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
29 أكتوبر: إقلاع الطائرة السادسة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة وثمانون جهازا للطاقة الشمسية.
31 أكتوبر: إقلاع طائرتي إغاثة ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي متجهتين إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 50 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وأربع سيارات إسعاف تمهيدا لإيصالها للأشقاء.
31 أكتوبر: البرنامج لشؤون الإسكان الخليجي يكرم جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية لإسهامها بالتبرع بمليون دينار كويتي (نحو 3.3 مليون دولار أمريكي) العام الماضي لتوفير المساكن ودفع إيجارات وتقديم مساعدات وخدمات للأسر الفقيرة والمتعففة داخل البلاد.
1 نوفمبر: اقلاع الطائرة ال10 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة ب40 طنا مساعدات ومعدات طبية و4 سيارات إسعاف.
2 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة من الجمعية إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.
2 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
3 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من الجمعية إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.
3 نوفمبر: وصول الطائرة ال11 من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش الدولي محملة ب 10 أطنان من المواد والمعدات الطبية العاجلة المخصصة لمستشفيات قطاع غزة لتبلغ الحمولة الإجمالية للجسر حتى الآن 290 طنا.
4 نوفمبر: اقلاع طائرة الاغاثية ال12 من الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها سيارتا إسعاف بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وبالتعاون مع 22 جمعية مشاركة ضمن حملة فزعة لفلسطين).
5 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال13 من الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
5 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول الدفعة الثالثة والرابعة من المساعدات المقدمة من الجمعية إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.
6 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.
7 نوفمبر: اقلاع الطائرة ال15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة ب 40 طنا من المساعدات الإنسانية والاغاثية وألواح الطاقة الشمسية.
8 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعلن توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين بمحافظة المهرة في اليمن التي تعرضت لإعصار (تيج) الذي ضرب المنطقة مؤخرا ودمر البنية التحتية والمحاصيل الزراعية.
8 نوفمبر: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح مركز اشراق للصحة النفسية في منطقة شانلي أورفا بالجمهورية التركية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لضحايا الكوارث والأزمات في المجتمعين السوري والتركي بالتعاون مع جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية.
8 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.
9 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال17 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية محملة بمساعدات إغاثية عاجلة ومواد طبية مكونة من ثلاث سيارات إسعاف و30 طنا من المواد الإغاثية الضرورية منها 14 طنا مساعدات غذائية و16 طنا مساعدات الطبية.
12 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال18 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من مواد الغذائية وأجهزة ومستلزمات الطبية.
14 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال19 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من مواد الغذائية ومستلزمات الطبية.
15 نوفمبر: اقلاع الطائرة الإغاثية ال20 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الضرورية والعاجلة.
16 نوفمبر اقلاع الطائرة الإغاثية ال21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متوجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة بما فيها أربع سيارات إسعاف. (يتبع)




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