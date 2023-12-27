حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
19 نوفمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة مع جمعية (دار الأورمان) المصرية توقعان عقدا تنفيذيا بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لتجهيز المساعدات والمواد الإغاثية وإرسالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري.
19 نوفمبر: اقلاع ثلاث طائرات إغاثية من رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة ب90 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء ليصبح إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة 24 طائرة.
20 نوفمبر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية توقعان اتفاقية لدعم التعليم في اليمن بقيمة 422 ألف دولار أمريكي في إطار الاهتمام بتعليم الفئات المحتاجة والمتضررة بالمناطق المنكوبة هناك.
21 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال 25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة منها مواد غذائية وخيام بطانيات وثلاث سيارات إسعاف.
23 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال 27 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية المستلزمات الطبية والخيام.
27 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تدشن قافلة مساعدات إنسانية إغاثية لمصلحة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
28 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال 30 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش محملة ب10 أطنان من المساعدات لمساعدتهم في مجابهة فصل الشتاء.
30 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة ب10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
1 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تطلق حملة شعبية تحت شعار (سفينة غزة) وبحمولة 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.
1 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن توقيعاه عقدا تنفيذيا للتعاون مع جمعية الهلال الأحمر التركي لتسيير سفينة محملة بالإهداءات الإنسانية والمواد الإغاثية بقيمة أربع ملايين دولار لأهل قطاع غزة عبر ميناء العريش المصري.
2 ديسمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع نظيرتها المصرية اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع.
3 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال32 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش الدولي لإغاثة الأشقاء في غزة وعلى متنها مجموعة من الخيام خصص جزء منها لتوسعة ومساندة مستشفى الكويت التخصصي التابع لجمعية الرحمة العالمية والجزء الآخر لإيواء الأهالي ممن فقدوا منازلهم.
4 ديسمبر: مسؤول إغاثي كويتي يعلن عن تسيير قافلة مساعدات إغاثية عاجلة قريبا الى قطاع غزة تضم 77 شاحنة محملة بنحو 1000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
4 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال33 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة ب10 أطنان من المساعدات الاغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء.
5 ديسمبر: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الهلال الأحمر القطري تكرم المتطوعين الكويتيين طارق الملا ولولوه الخالدي تقديرا لما قدماه من خدمات في مجال العمل التطوعي والإغاثي.
5 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال34 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة بتبرع من وزارة الصحة وبنك الكويت الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
6 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال35 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية من خيام وبطانيات وملابس ثقيلة للتخفيف من وطأة فصل الشتاء على الأشقاء في قطاع غزة.
7 ديسمبر: جمعية العون المباشر الكويتية تفتتح عبر مكتبها غي اليمن مشروع حفر 10 آبار مياه ارتوازية مع وحدات الضخ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون دولار لتلبية احتياجات نحو 345 ألف شخص في مدينة عدن اليمنية.
7 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال36 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية ومستلزمات الإيواء والتدفئة و130 خيمة و4 سيارات اسعاف للأشقاء في قطاع غزة.
7 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال37 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المواد الغذائية والخيام والبطانيات والملابس الثقيلة و 3 سيارات اسعاف بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.
11 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال38 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش محملة بمساعدات إغاثية من ملابس ثقيلة وفرش للنوم (سليب باغ) وبطانيات تزن 10 أطنان لمجابهة فصل الشتاء في غزة بتنظيم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.
13 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تدشن مشروعا للمياه يستفيد منه خمسة آلاف شخص بمديرية (الشمايتين) جنوب محافظة (تعز) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
15 ديسمبر: جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تطلق حملة (شاحنات السلام) للعام الثامن بهدف تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا في مجابهة برودة فصل الشتاء وتستمر حتى 15 يناير المقبل.
23 ديسمبر: افتتاح وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي (مركز يوسف ونورة الصحي) الذي يستفيد منه نحو 12 ألف شخص مديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي. (يتبع)
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