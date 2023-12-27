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حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
19 نوفمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة مع جمعية (دار الأورمان) المصرية توقعان عقدا تنفيذيا بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لتجهيز المساعدات والمواد الإغاثية وإرسالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري.
19 نوفمبر: اقلاع ثلاث طائرات إغاثية من رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة ب90 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء ليصبح إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة 24 طائرة.
20 نوفمبر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية توقعان اتفاقية لدعم التعليم في اليمن بقيمة 422 ألف دولار أمريكي في إطار الاهتمام بتعليم الفئات المحتاجة والمتضررة بالمناطق المنكوبة هناك.
21 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال 25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة منها مواد غذائية وخيام بطانيات وثلاث سيارات إسعاف.
23 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال 27 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية المستلزمات الطبية والخيام.
27 نوفمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تدشن قافلة مساعدات إنسانية إغاثية لمصلحة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
28 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال 30 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش محملة ب10 أطنان من المساعدات لمساعدتهم في مجابهة فصل الشتاء.
30 نوفمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة ب10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
1 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تطلق حملة شعبية تحت شعار (سفينة غزة) وبحمولة 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.
1 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن توقيعاه عقدا تنفيذيا للتعاون مع جمعية الهلال الأحمر التركي لتسيير سفينة محملة بالإهداءات الإنسانية والمواد الإغاثية بقيمة أربع ملايين دولار لأهل قطاع غزة عبر ميناء العريش المصري.
2 ديسمبر: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توقع مع نظيرتها المصرية اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع.
3 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال32 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش الدولي لإغاثة الأشقاء في غزة وعلى متنها مجموعة من الخيام خصص جزء منها لتوسعة ومساندة مستشفى الكويت التخصصي التابع لجمعية الرحمة العالمية والجزء الآخر لإيواء الأهالي ممن فقدوا منازلهم.
4 ديسمبر: مسؤول إغاثي كويتي يعلن عن تسيير قافلة مساعدات إغاثية عاجلة قريبا الى قطاع غزة تضم 77 شاحنة محملة بنحو 1000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
4 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال33 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة ب10 أطنان من المساعدات الاغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء.
5 ديسمبر: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية الهلال الأحمر القطري تكرم المتطوعين الكويتيين طارق الملا ولولوه الخالدي تقديرا لما قدماه من خدمات في مجال العمل التطوعي والإغاثي.
5 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال34 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة بتبرع من وزارة الصحة وبنك الكويت الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
6 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال35 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية من خيام وبطانيات وملابس ثقيلة للتخفيف من وطأة فصل الشتاء على الأشقاء في قطاع غزة.
7 ديسمبر: جمعية العون المباشر الكويتية تفتتح عبر مكتبها غي اليمن مشروع حفر 10 آبار مياه ارتوازية مع وحدات الضخ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون دولار لتلبية احتياجات نحو 345 ألف شخص في مدينة عدن اليمنية.
7 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال36 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية ومستلزمات الإيواء والتدفئة و130 خيمة و4 سيارات اسعاف للأشقاء في قطاع غزة.
7 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال37 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المواد الغذائية والخيام والبطانيات والملابس الثقيلة و 3 سيارات اسعاف بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.
11 ديسمبر: اقلاع الطائرة الاغاثية ال38 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش محملة بمساعدات إغاثية من ملابس ثقيلة وفرش للنوم (سليب باغ) وبطانيات تزن 10 أطنان لمجابهة فصل الشتاء في غزة بتنظيم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.
13 ديسمبر: الجمعية الكويتية للإغاثة تدشن مشروعا للمياه يستفيد منه خمسة آلاف شخص بمديرية (الشمايتين) جنوب محافظة (تعز) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
15 ديسمبر: جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تطلق حملة (شاحنات السلام) للعام الثامن بهدف تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة وسوريا واليمن وقرغيزيا في مجابهة برودة فصل الشتاء وتستمر حتى 15 يناير المقبل.
23 ديسمبر: افتتاح وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي (مركز يوسف ونورة الصحي) الذي يستفيد منه نحو 12 ألف شخص مديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي. (يتبع)



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