حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
الصندوق الكويتي للتنمية:
27 فبراير: وزير الخارجية سالم عبدالله الصباح يعلن عن تقديم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار بالتعاون مع الوكالات الدولية بهدف دعم قطاعات البنية التحتية لليمن ليصل اجمالي مساهمات دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن منذ بداية الأزمة لما يقارب 730 مليون دولار.
25 أبريل: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن أن حجم مساهماته في دعم المؤسسات الأممية والبرامج الدولية المعنية بمكافحة الملاريا والأمراض المدارية المهمشة والأوبئة حول العالم بلغت نحو 76ر4 مليون دينار حتى أبريل 2023 نحو 5ر15 مليون دولار.
4 مايو: وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يزور مشروع إعادة تأهيل نظام تخزين وتوزيع المياه في إقليم كردستان شمال العراق لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مخيم عربت بالإقليم.
22 مايو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن أن إجمالي مساهماته التنموية والإنسانية بلغت 1012 مشروعا تنمويا موزعة على أكثر من 100 دولة في العالم وذلك من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية التي قدمها.
19 يونيو: المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر يعلن أن إجمالي مساهمات الصندوق في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بلغت نحو 27 منحة بقيمة 85 مليون دولار أمريكي.
13 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي بهدف إنشاء إطار للتعاون الفني للعمل المشترك في مجالات تمويل التنمية في الدولة النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
3 ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع بيانا مشتركا مع وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية لتعزيز العمل المناخي المشترك والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
25 - ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقول إنه قدم بالتعاون مع الأمم المتحدة 28 منحة لإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بقيمة إجمالية بلغت نحو 1ر88 مليون دولار أمريكي خلال الـ7 سنوات الماضية (2016-2022).
إنجازات كويتية:
3 يناير: إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات1) إلى الفضاء المشروع التابع لجامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية وذلك عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).
7 يناير: مستشفى جامعة كريتون ومنظومة مستشفيات (سي اتش أي) تعين الجراح الكويتي الدكتور وضاح الرفاعي رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي اعتبارا من شهر مارس المقبل.
16 يناير: الدكتور صقر الملا يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الجمباز عقب الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري (الكونغرس) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
18 يناير: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يكرم الطالبة حوراء ميرزا لحصولها على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.
4 فبراير: العقيد الركن بحري المهندس يوسف خليل الشطي يحقق رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.
21 يناير: سعد طامي الذي كان يعاني التأتأة وصعوبات التعلم منذ المرحلة الابتدائية أصبح أول عربي يلقي كلمة الخريجين في كلية إليوت للعلاقات الدولية التابعة لجامعة جورج واشنطن.
12 فبراير: الكويت تسجل إنجازا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر بشت في العالم.
13 فبراير: فرنسا تقلد الأديب والروائي الكويتي طالب الرفاعي وسام الآداب والفن لدوره بمد جسور التفاهم ومشاركته منعطفات المجتمع الكويتي والخليجي مع القراء الفرنسيين بعد أن ترجمت مجموعة من أعماله إلى اللغة الفرنسية.
25 فبراير: الطالبة الكويتية جنان الشريف تفوز برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة لمدة عامين متتاليين والتي جرت في دولة الامارات.
10 مارس: المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي تزكي النائبة الكويتية جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد ممثلة للمجموعة العربية في المقعد المخصص لها في المؤتمر ال146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة.
21 مارس: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت تمنح ثلاثة طلبة كويتيين (أنفال العنزي وفاطمة الكندري وفهد الصباح) لقب سفراء للمرأة والبيئة بعد فوزهم بمسابقة نظمت بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.
7 أبريل: المصور الكويتي محمد الكوح يفوز بجائزة الشيخ سعود آل ثاني للمشاريع الفوتوغرافية لعام 2023 في قطر عن مشروعه فيلكا الجزيرة الجميلة الذي يوثق جميع منازل ومباني جزيرة فيلكا في الكويت.
11 أبريل: جامعة الكويت تسجل من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع في مجال تطوير دواء لعلاج مرضى الربو والحساسية لدى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.
14 أبريل: الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية ساندهيرست تكرم اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين وهما الطالب جابر سعد العذبي الصباح بحصوله على درع السيف الدولي والطالب عبدالله خالد الصباح بميدالية قائد الكلية بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة وذلك في حفل التخرج الذي تزامن والاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء الأكاديمية العريقة.
2 مايو: منظمة المعهد الأمريكي للفيزياء تمنح الدكتور حسين القطان جائزة نجم المستقبل اللامع بعد أن حاز بحثه المرتبة الأولى لعام 2022 للباحثين الشباب في مجلة APL Photonics.
4 مايو: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكرم المهندستين لمى العريمان وزينب الصفار ضمن فئة المبدعين والمتميزين الشباب نظير دورهما في المجال العلمي.
4 مايو: أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي وأستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الدكتور هاشم الطبطبائي ينالان وسام الامتياز من الدرجة الأولى ضمن فئة الشخصيات الاعتبارية من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9 مايو: وزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور محمد الهيفي يعين عضوا في مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات في قطر.
11 مايو: جامعة الكويت تعلن فوز معيد بعثة كلية الطب لديها محمد الأنصاري بالمركز الأول لجائزة illuminate Challenge في جامعة دورهام البريطانية لسنة 2023 والتي تعتبر من أصعب الجوائز السنوية للأبحاث المتميزة التي تشترط أن يكون البحث إما براءة اختراع ، أو اكتشاف أو تقنية يتم تطبيقها عمليا بشكل يخدم البشرية وتكون قابلة للإنتاج فعليا.
12 مايو: المهندسة الكويتية جنان الشهاب تحصل على الميدالية الذهبية في المعرض الماليزي الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية (آيتكس) عن اختراعها الخلايا الكهرومغناطيسية - نظام نقل الطاقة اللاسلكي.
25 مايو: جامعة الكويت تعلن عن حصول المهندسة انتصار الشحيمة على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءة الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية عن جهاز يخدم الأطباء في استخراج الأجزاء المكسورة من المبارد المستخدمة في علاجات أعصاب الأسنان.
29 مايو: عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الدكتورة ليلى الحداد تحصل ضمن فريق بحثي مشترك مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية على جائزة أفضل بحث عالمي في مجال دراسة أمراض السرطان من مؤسسة أي إس إس إن - آوورد في الهند.
6 يونيو: المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دورتها ال47 بالعاصمة القطرية الدوحة تعلن فوز المصور بجمعية الهلال الأحمر الكويتي عدنان النوه بالمركز الثاني لأفضل صورة بجائزة المنظمة للتصوير الفوتوغرافي. (يتبع)
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