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حصاد الجهات الحكومية في العام 2023.. مشاريع طموحة وخطوات علمية نحو الفضاء

12/27/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -

الصندوق الكويتي للتنمية:

27 فبراير: وزير الخارجية سالم عبدالله الصباح يعلن عن تقديم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار بالتعاون مع الوكالات الدولية بهدف دعم قطاعات البنية التحتية لليمن ليصل اجمالي مساهمات دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن منذ بداية الأزمة لما يقارب 730 مليون دولار.

25 أبريل: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن أن حجم مساهماته في دعم المؤسسات الأممية والبرامج الدولية المعنية بمكافحة الملاريا والأمراض المدارية المهمشة والأوبئة حول العالم بلغت نحو 76ر4 مليون دينار حتى أبريل 2023 نحو 5ر15 مليون دولار.
4 مايو: وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يزور مشروع إعادة تأهيل نظام تخزين وتوزيع المياه في إقليم كردستان شمال العراق لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مخيم عربت بالإقليم.
22 مايو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن أن إجمالي مساهماته التنموية والإنسانية بلغت 1012 مشروعا تنمويا موزعة على أكثر من 100 دولة في العالم وذلك من خلال القروض والمنح والمساعدات الفنية التي قدمها.
19 يونيو: المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر يعلن أن إجمالي مساهمات الصندوق في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بلغت نحو 27 منحة بقيمة 85 مليون دولار أمريكي.

13 أكتوبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي بهدف إنشاء إطار للتعاون الفني للعمل المشترك في مجالات تمويل التنمية في الدولة النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
3 ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع بيانا مشتركا مع وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية لتعزيز العمل المناخي المشترك والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.

25 - ديسمبر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقول إنه قدم بالتعاون مع الأمم المتحدة 28 منحة لإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بقيمة إجمالية بلغت نحو 1ر88 مليون دولار أمريكي خلال الـ7 سنوات الماضية (2016-2022).

إنجازات كويتية:

3 يناير: إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات1) إلى الفضاء المشروع التابع لجامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية وذلك عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).
7 يناير: مستشفى جامعة كريتون ومنظومة مستشفيات (سي اتش أي) تعين الجراح الكويتي الدكتور وضاح الرفاعي رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي اعتبارا من شهر مارس المقبل.
16 يناير: الدكتور صقر الملا يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الجمباز عقب الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري (الكونغرس) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
18 يناير: مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يكرم الطالبة حوراء ميرزا لحصولها على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.
4 فبراير: العقيد الركن بحري المهندس يوسف خليل الشطي يحقق رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.
21 يناير: سعد طامي الذي كان يعاني التأتأة وصعوبات التعلم منذ المرحلة الابتدائية أصبح أول عربي يلقي كلمة الخريجين في كلية إليوت للعلاقات الدولية التابعة لجامعة جورج واشنطن.
12 فبراير: الكويت تسجل إنجازا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر بشت في العالم.
13 فبراير: فرنسا تقلد الأديب والروائي الكويتي طالب الرفاعي وسام الآداب والفن لدوره بمد جسور التفاهم ومشاركته منعطفات المجتمع الكويتي والخليجي مع القراء الفرنسيين بعد أن ترجمت مجموعة من أعماله إلى اللغة الفرنسية.
25 فبراير: الطالبة الكويتية جنان الشريف تفوز برئاسة البرلمان العربي للطفل للدورة الثالثة لمدة عامين متتاليين والتي جرت في دولة الامارات.
10 مارس: المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي تزكي النائبة الكويتية جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد ممثلة للمجموعة العربية في المقعد المخصص لها في المؤتمر ال146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة.
21 مارس: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت تمنح ثلاثة طلبة كويتيين (أنفال العنزي وفاطمة الكندري وفهد الصباح) لقب سفراء للمرأة والبيئة بعد فوزهم بمسابقة نظمت بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.
7 أبريل: المصور الكويتي محمد الكوح يفوز بجائزة الشيخ سعود آل ثاني للمشاريع الفوتوغرافية لعام 2023 في قطر عن مشروعه فيلكا الجزيرة الجميلة الذي يوثق جميع منازل ومباني جزيرة فيلكا في الكويت.
11 أبريل: جامعة الكويت تسجل من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع في مجال تطوير دواء لعلاج مرضى الربو والحساسية لدى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.
14 أبريل: الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية ساندهيرست تكرم اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين وهما الطالب جابر سعد العذبي الصباح بحصوله على درع السيف الدولي والطالب عبدالله خالد الصباح بميدالية قائد الكلية بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة وذلك في حفل التخرج الذي تزامن والاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء الأكاديمية العريقة.
2 مايو: منظمة المعهد الأمريكي للفيزياء تمنح الدكتور حسين القطان جائزة نجم المستقبل اللامع بعد أن حاز بحثه المرتبة الأولى لعام 2022 للباحثين الشباب في مجلة APL Photonics.
4 مايو: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تكرم المهندستين لمى العريمان وزينب الصفار ضمن فئة المبدعين والمتميزين الشباب نظير دورهما في المجال العلمي.
4 مايو: أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي وأستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الدكتور هاشم الطبطبائي ينالان وسام الامتياز من الدرجة الأولى ضمن فئة الشخصيات الاعتبارية من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9 مايو: وزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور محمد الهيفي يعين عضوا في مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات في قطر.
11 مايو: جامعة الكويت تعلن فوز معيد بعثة كلية الطب لديها محمد الأنصاري بالمركز الأول لجائزة illuminate Challenge في جامعة دورهام البريطانية لسنة 2023 والتي تعتبر من أصعب الجوائز السنوية للأبحاث المتميزة التي تشترط أن يكون البحث إما براءة اختراع ، أو اكتشاف أو تقنية يتم تطبيقها عمليا بشكل يخدم البشرية وتكون قابلة للإنتاج فعليا.
12 مايو: المهندسة الكويتية جنان الشهاب تحصل على الميدالية الذهبية في المعرض الماليزي الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية (آيتكس) عن اختراعها الخلايا الكهرومغناطيسية - نظام نقل الطاقة اللاسلكي.
25 مايو: جامعة الكويت تعلن عن حصول المهندسة انتصار الشحيمة على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءة الاختراع والعلامات التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية عن جهاز يخدم الأطباء في استخراج الأجزاء المكسورة من المبارد المستخدمة في علاجات أعصاب الأسنان.
29 مايو: عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الدكتورة ليلى الحداد تحصل ضمن فريق بحثي مشترك مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية على جائزة أفضل بحث عالمي في مجال دراسة أمراض السرطان من مؤسسة أي إس إس إن - آوورد في الهند.
6 يونيو: المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دورتها ال47 بالعاصمة القطرية الدوحة تعلن فوز المصور بجمعية الهلال الأحمر الكويتي عدنان النوه بالمركز الثاني لأفضل صورة بجائزة المنظمة للتصوير الفوتوغرافي. (يتبع)




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